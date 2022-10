Fernando Tejero es uno de esos actores que todo el mundo conoce. El andaluz, que se hizo famoso en Aquí no hay quién viva y La que se avecina, está dando mucho de qué hablar en las últimas horas.

Y es que, Tejero ha decidido cerrar su cuenta de Twitter por culpa de un desafortunado tuit que colgó hace unas horas. Tras el estreno de su última película, Modelo 77, un seguidor comentó: "El personaje de Fernando tejero en Modelo 77 estaba escrito para Antonio de la Torre, ¿no?".

Estas palabras no sentaron nada bien al actor, que decidió contestar: "Esto dice mucho de ti, a mi cuando no me gusta alguien, no me molesto en comentar nada a esa persona, y más como tú lo haces. Eres una amargada y frustrada, y para tu pasar, muy poca gente piensa como tú. Háztelo mirar y respeta mi trabajo. ¿A qué te dedicas tú, psicópata?", escribió.

Horas más tarde, el andaluz decidió cerrar su cuenta de Twitter.

Fernando Tejero habla de Dani Martín

Si por algo se caracteriza Madrid es porque en la ciudad se reúne gente de todas partes. Muchos actores, actrices o cantantes ven necesario irse a vivir allí porque están la mayoría de proyectos. Esto le ocurrió a Fernando Tejero, que cuando era muy joven se instaló en la ciudad. En una entrevista reciente sorprendió al hablar de esa época y de la ayuda que tuvo de Dani Martín.

En una conversación con Mar Torres, en Cadena SER, quiso hablar de sus primeros años fuera de casa: "Yo vivía una pensión que me costaba mil pesetas por día y la verdad es que era decadente con una habitación que daba a un patio interior que subía una peste".

El actor quiso comentar su gran amistad con el cantante: "Dani era compañero mío en clase y un día se presentó en mi habitación. Ya había venido conmigo en alguna ocasión porque salíamos de clase. Supongo que él vio aquello y no le parecía bien que yo estuviese allí", detalló.

Al mencionar su buena relación con Martín, quiso confesar cómo lo ayudó desinteresadamente: "Apareció con un billete de 10.000 pesetas que se lo había dado su madre para mí y me dijo que me fuera a vivir con ellos a Algete. Me sentí como un hijo más co Carmen y Manolo. Los que quiero muchísimo", confesó ante los oyentes de la cadena.