Incapaz de soportar la presión mediática que está padeciendo toda su familia desde que se filtraron unas imágenes de Íñigo Onieva siendo infiel a Tamara Falcó 24 horas después de anunciar su compromiso matrimonial - que provocaron que la marquesa de Griñón rompiese su relación de un modo fulminante - Carolina Molas estallaba hace unos días.

Sin poder contener las lágrimas, la madre del empresario exigía a la prensa que por favor la dejasen en paz, asegurando que no iba a hacer declaraciones sobre la vida privada de su hijo y pidiendo que por favor se la dejase al margen de la ruptura de Íñigo y Tamara.

Poco después, trascendía que Carolina había puesto tierra de por medio y se había ido de viaje para huir de las cámaras que se han convertido en una constante a las puertas de la casa familiar, intentando captar la primera imagen del ingeniero tras el escándalo.

De regreso en Madrid, la madre de Íñigo Onieva, sobrepasada pero más tranquila que hace unos días, ha hecho una desesperada petición a la prensa cuando le hemos preguntado qué le parece que Tamara haya confesado que no odia a su hijo sino que lo que le transmite es pena: "No me saquéis por favor, no me saquéis" ha rogado cabizbaja.