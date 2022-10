Tras el Deluxe del viernes pasado, parece que Sálvame no tiene muy contenta a su audiencia. Y es que, el escándalo que formaron Belén Esteban y Kiko Matamoros con Laura Fa no h asentado bien al público. Hoy, Esteban ha pedido perdón, y el programa comunica que Matamoros también lo hará. Sin embargo, a los espectadores parece que no le sirve: "Hasta los cojones de las disculpas de Matamoros...es un drogadicto de mierda que no merece estar en un programa que ven millones de espectadores...0 audiencia donde intervenga el drogadicto agresión y violento", comenta un enfadado usuario; "las disculpas ya no sirven, maltratador", asiente otro.

Belén Esteban ha interrumpido el programa unos minutos nada más comenzar porque tenía algo muy importante que decir. El pasado viernes, en el ‘Deluxe’, se vivió un momento de lo más tenso con Kiko Matamoros y Laura Fa y la de Paracuellos considera que no reaccionó de la mejor manera. “Ya lo he hecho personalmente, pero quiero pedir perdón a mi compañera y amiga Laura Fa. Creo que debería haber sacado la cara y no lo hice”, comenzó Belén Esteban. Y añadió: “Laura, yo no desconfío de ti, no creo que estés conmigo por interés, yo te quiero mucho. Quiero pedirte perdón, sé que el viernes lo pasaste mal y creo que todo el equipo lo pasó mal”. ¡La que se ha liado entre Laura Fa y Kiko Matamoros! 😱⚡



¿Quién tiene la razón? #polibelenymata #viernesdeluxe pic.twitter.com/8UJ3RAbdl5 — ᴍᴇɢ ᴛᴠ 📺 (@diosameg) 30 de septiembre de 2022 Laura Fa le dijo a su compañera que ella era la última que debía disculparse: “Fue una noche muy desagradable para todos. Como es una persona tan leal, sé que le gusta sacar la cara por sus amigos”. La colaboradora no ha hablado con Kiko Matamoros y cree que no es ella quien debe dar ese paso. Cree que es él quien tiene que reflexionar sobre sus reacciones y sus comportamientos con los compañeros: “Yo no digo las cosas para hacerle daño”. Además, opina que “el que tiene el problema es él, ni Belén, ni yo, ni el programa. Si en su momento tuvo Rafa Mora que reflexionar, a lo mejor él también tiene que hacer una reflexión”. Adela González ha revelado que el programa ha hablado con Kiko Matamoros y que este martes irá a ‘Sálvame’, donde dará explicaciones y pedirá perdón. Las redes han estallado por lo ocurrido en directo y el despido de Kiko Matamoros por su comportamiento. "Fuera Kiko Matamoros ya! Violencia en directo. El comportamiento que ha tenido esta noche,con Laura Fa, lo reproduce un trabajador en su entorno laboral, y le cuesta un despido. Y no vale que después ponga vocecita de abuelo moribundo y pida disculpas!!!".