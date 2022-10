Masterchef es uno de los realitys de moda en la televisión española. El concurso de cocina alberga muchísimos seguidores que son fieles edición tras edición. Pero los únicos que siempre repiten son Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nájera, los tres jueces del concurso.

Si hace una semana estallaba la polémica por la expulsión de Ruth Lorenzo, una de las favoritas del público, el programan de cocina de TVE ha vuelto a convertirse en tendentica por la inesperada salida de Patricia Conde. “El aspirante que no continúa en las cocinas es Patricia”, anunciaba Pepe ante unos concursantes y un público incrédulo . Además, el chef le preguntaba a Conde el motivo por el que había estado tan "apagada". Su respuesta, llena de sinceridad, ha convertido a la presentadora en tendencia y ha recibido miles de apoyos en las redes sociales. Yo soy una chica muy normal, nada que ver con lo que la gente piensa de mí. Soy muy madre, vienen los amigos de mi hijo, les hago la merienda, no estoy con los chistes todo el día. Yo soy así, recatadita, reposada.. Estoy encantada porque he hecho muy buenos amigos”, exponía.

La cuarta expulsada de #MCCelebrity es Patricia Conde. Las cocinas no serán lo mismo sin ti. ¡Gracias por todo aspirante!



¡Gracias por todo aspirante!

3 de octubre de 2022

"Patricia Conde está expulsada porque para ellos “está apagada” Pretendían tener a la presentadora de “Se lo que hicisteis”, al personaje cómico Pero hemos tenido a Patricia una mujer sencilla, trabajadora y DIVERTIDA (sin personaje ni guion) Gracias Patri, por ser tú". "Si es por Show esta claro que hay personajes que dan más juego que Patricia Conde, pero si es por cocinar y presentar platos esta claro que ella no debería de ser expulsada. Sois un tongo de programa con jueces partidistas guiados, no vuelvo a ver un programa vuestro", añadían varios usuarios en redes sociales.