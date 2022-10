La Isla de las Tentaciones tiene de todo. Parejas que se unen más, parejas que se rompen... Pero ninguno de los años había llegado tan cargado de infidelidades desde el primer momento que pisan la isla.

Y es que La Isla de las Tentaciones ha llegado pisando con fuerza. Los datos de audiencia no paran de crecer. Y no es para menos, ya que es el reality favorito de muchos espectadores. Han llegado muchas novedades a la isla.

Una de ellas ha sido el cambio en "la luz de la tentación". En esta edición de ‘La isla de las tentaciones’ se multiplicará por cinco, como Sandra Barneda les explicó tanto a los chicos como a las chicas en sus villas.

“Ya no hay una, sino cinco luces de la tentación”, explicó la presentadora en Villa Paraíso. Javi no se pudo contener y expresó la inquietud que todos tenían por dentro: “Chiquita broma”. Ahora, la luz de la tentación está compuesta por cinco colores: rojo, azul, rosa, verde y naranja. ¿Qué significará cada uno? Mario pensaba que cada uno se encendería en función de “la gravedad de lo que están haciendo” sus parejas. Andreu no estaba de acuerdo, para él la solución era que cada pareja tuviera asignada un color. Acertó. “Se activará cada vez que una de ellas cruce los límites”, les informó la presentadora. “Yo creo que cada luz corresponde a una de nuestras parejas”.

Ayer, en el debate de las tentaciones, Sandra Barneda adelantaba lo siguiente: "Ya hay un primer beso en la isla". Tras esto, todos los presentes se quedaron alucinados y fueron viendo el beso uno a uno a espaldas de los espectadores. Hasta que llegó el momento final para verlo. La encargada de romper la veda ha sido Laura, la novia de Mario, con su pretendiente favorito, Adrián.

Tras ver la hoguera de Mario, su novia ha decidido plantarle un beso de amor a su pretendiente en medio de la cocina, lo que dará mucho de qué hablar los próximos días. En el plató aseguraban que "lo ha hecho por despecho".