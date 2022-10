Está claro que Frank Cuesta es un personaje peculiar. El leonés nunca ha pasado desapercibido, y no por los programas de televisión precisamente, si no porque no se corta un pelo a la hora de ofrecer declaraciones. El animalista ha procurado siempre dejar clara su visión de los problemas que acontecen en el mundo, pero en particular en nuestro país, donde nunca falta una de sus afirmaciones.

Hoy, el rescatador de animales ha colgado un tuit en su cuenta de Twitter en el que pone lo siguiente: "Soy consciente que me voy a quedar mas solo que la una...Pero se termino lo políticamente correcto. No se vienen curvas... Se viene el puto puerto de pajares". Lógicamente, los usuarios asturianos no se han demorado en contestarle: "Bien gallu que pol Huerna cobren peaje, Pajares manda", comenta un usuario; "Así me gusta guaje", comenta otro. Soy consciente que me voy a quedar mas solo que la una...pero se termino lo politicamente correcto! No se vienen curvas... se viene el puto puerto de pajares!!!!! — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) 3 de octubre de 2022 Frank Cuesta se enzarza con una bióloga y divulgadora en redes: "Más que pesada eres acosadora" El nombre de Frank Cuesta se ha colado durante las últimas horas en la lista de temas más comentados en redes sociales. Este jueves, el que fuera presentador de formatos como 'Frank de la jungla' lanzó una dura respuesta a una bióloga y divulgadora científica que había criticado algunos de sus vídeos. Las palabras de la joven no le han sentado nada bien al conocido herpetólogo, que ha decidido dedicarle un vídeo titulado 'La bióloga de TikTok' en el que la tacha de "acosadora". "Quiero darle una lección a una bióloga porque no se le han dado en la Universidad ni sus amigos", comienza diciendo en la grabación. "Llevas muchísimo tiempo dando el coñazo (...) diciendo que no tengo ni idea de cómo tratar animales ni de gestionar la naturaleza", continúa diciendo: "Ya no es que seas pesada, eres tipo acosadora". "Llega un momento en el que ya me tocas los cojones", afirma mientras muestra un tuit en el que la joven le llamaba "facha". "Si quieres hablar, si quieres debatir, demuéstrame que has hecho algo en la vida (...) Todos hemos sido jóvenes y hemos dicho tonterías y sandeces, lo que pasa es que tú atacas. Y en España se ha hecho muy común atacarme", comenta Frank en el vídeo.