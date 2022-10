El paradero de Íñigo Onieva desde que Tamara Falcó rompió su relación con él de un modo fulminante al descubrir, 24 horas después de anunciar su compromiso matrimonial, que le había sido infiel, se ha convertido en uno de los temas estrella de los últimos días.

Completamente desaparecido desde el pasado 25 de septiembre - cuando emitió un comunicado por redes sociales admitiendo la infidelidad, disculpándose con la marquesa de Griñón y reiterando su amor por ella - mucho se ha especulado con el lugar donde se estaría refugiando tras convertirse, con su engaño a Tamara, en el 'gran villano' de nuestro país.

Unos especulan con que seguiría en el piso que compartió con la socialité en el centro de la capital - algo al parecer descartado, puesto que lo habría abandonado la noche del viernes, cuando la hija de Isabel Preysler rompió con él -, otros se preguntan si estará 'escondido' en la casa de su madre, Carolina Molas, en La Moraleja y los más arriesgados apuestan a que se habría ido a México, donde vive su padre, para huír de la presión mediática.

Sin embargo, y según las últimas informaciones manejadas por 'Ya es mediodía', Íñigo no habría salido de Madrid, y sería la casa de un íntimo amigo en la exclusiva urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón, donde se habría instalado tras su ruptura.

A pesar de que muchos no entienden esta desaparición ni el silencio del exnovio de Tamara ante los duros ataques recibidos en los últimos días, se rumorea que Onieva estaría siguiendo una estrategia y ultimando los detalles de su reaparición.

Así lo asegura la periodista Marisa Martín Blázquez, que ha revelado en 'El programa de AR' que aunque en un principio se quedó "en shock", Íñigo tiene claro que tiene que dar la cara. Para ello se está asesorando con su equipo de abogados y con expertos en comunicación, para no dar un paso en falso y limpiar la imagen que se está dando de él por su deslealtad a Tamara.

Al parecer, sus asesores le están recomendando que sea sincero y pida perdón públicamente, no solo a su exnovia sino también a su familia, que lo están pasando verdaderamente mal con la presión mediática que han sufrido en los últimos días y por quienes Íñigo está casi más preocupado que por sí mismo.

Pese a su deslealtad a Tamara, el empresario insiste en que todo esto no le resta un ápice a su amor por ella. Lo está pasando muy mal, ha perdido peso y no va a cejar en su empeño de intentar hacer las cosas bien y enmendar un error que tiene difícil solución. Si todo sigue según lo previsto, Onieva hablará pronto y lo hará de una manera pública y desinteresada.

Por otro lado, sus abogados habrían pasado a la acción y se estarían planteando tomar medidas legales por lo que del joven se ha dicho en los últimos días. Cosas que atentarían contra su derecho al honor y a la intimidad y que el ex de la marquesa de Griñón no está dispuesto a dejar pasar.

Y es que como Íñigo habría confesado a sus más íntimos, "he sido infiel a Tamara pero no he sido infiel a toda España". Una reveladora frase que ha contado la periodista Isabel Rábago en 'Ya es medíodía', asegurando que el ingeniero está sobrepasado por todo lo que se ha dicho sobre él. Ahora solo queda que de un paso al frente, rompa su silencio y se defienda de los ataques. Algo que podría suceder antes de lo que pensamos.

Según asegura la revista 'Semana', el empresario habría salido de fiesta con sus amigos, a los que habría prohibido hacer fotos para que no se filtren en los diferentes medios de comunicación. Aunque Iñigo Oniega lo niega y asegura que "no salió de fiesta", las fuentes contrastadas por 'El Programa de Ana Rosa' confirman que sí que salió y que habría estado "muy animado". El ex de Tamara Falcó habría estado con sus amigos en un club muy íntimo, en el que solo pueden entrar socios e invitados de estos. Aunque muchos aseguraban que "estaba destrozado", parece que el joven habría celebrado su 'despedida de casado' este fin de semana.