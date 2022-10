Isabel Pantoja triunfó en su gira por Latinoamérica, días más tarde también lo hizo en el Orgullo LGBT de Madrid y ahora se está preparando para comenzar una nueva gira. Pocos son los detalles que sabemos de ella, pero lo cierto es que ha trascendido la polémica que se supone que ha tenido la tonadillera al pedir un avión privado para viajar por América.

Europa Press Reportajes ha podido hablar con Isa Pantoja y nos ha asegurado que su madre está con muchas ganas de empezar su gira: "Tiene muchas ganas, ¿eh? Tiene muchas ganas de empezar ya la gira sobre todo porque le va a venir muy bien y es al final lo que ella ahora mismo quiere, el cantar para su público, el tener ese cariño por parte de ellos y tiene muchas ganas de irse ya" aunque recalca que sigue pasando por el duelo: "Por lo demás está pasando su duelo todavía Cada uno lo lleva de la mejor manera y para ella ha sido un palo bastante fuerte".

En cuanto a los requisitos que estaría exigiendo su madre en su nuevo tour por América, la hija de Isabel Pantoja se muestra sorprendida ante la noticia de que pide un avión privado para sus viajes: "Yo es que no lo sé. No sé lo que ha exigido ella en otros conciertos, no lo sé, pero lo del avión privado eso sí que me ha sorprendido mucho porque ella no ha exigido nunca eso y que yo sepa casi siempre, la gran mayoría de veces, ha ido en un avión comercial entonces no lo sé. Me extraña, pero lo desconozco de verdad".

Sin embargo, parece que la Tonadillera ha podido sufrir un nuevo revés judicial que podría poner en peligro de su nueva gira. Y es que una empresaria marbellí ha denunciado a la cantante por incumplimiento de contrato.