Nada se sabe de Íñigo Onieva desde el domingo 25 de septiembre cuando, 48 horas después de negar su deslealtad a Tamara Falcó asegurando que sus imágenes besando a una chica eran de 2019, entonaba el mea culpa y emitía un comunicado a través de sus redes sociales. Destrozado, el empresario admitía que no había sido honesto con su prometida, declaraba su amor por ella y se disculpaba públicamente por su comportamiento.

Desde entonces parece que a Íñigo se lo ha tragado la tierra. A pesar de que los medios de comunicación están apostados desde hace 10 días a las puertas tanto del piso que compartía con la marquesa de Griñón como de la casa de la madre del ingeniero, Carolina Molas, no se le ha visto desde que Tamara rompió su relación con él.

Sin embargo, este martes Íñigo ha 'reaparecido' con un importante paso que confirma que ha 'tirado la toalla' con la socialité. A media mañana un camión de mudanzas ha llegado al piso en el que vivía la pareja en el madrileño barrio de Las Salesas y ha sacado todas las pertenencias del joven. Una decena de cajas de tamaño mediano, numerosos portatrajes e incluso un llamativo casco de moto color amarillo flúor, que diferentes operarios han sacado del edificio y han trasladado, rápidamente, a la casa de Carolina Molas en la exclusiva urbanización de La Moraleja.

Un paso al frente por parte de Onieva que llega días después de que Tamara le diese un ultimátum y le exigiese que sacase todas sus cosas del que fue su nidito de amor durante los dos años que duró su relación.

El fenómeno Tamara Falcó protagoniza este miércoles la portada de Hola. La revista recoge las declaraciones más sorprendentes de la mujer más influyente del momento. Su ex Iñigo Onieva ha revelado en 'El programa de AR' que aunque en un principio se quedó "en shock", Íñigo tiene claro que tiene que dar la cara. Para ello se está asesorando con su equipo de abogados y con expertos en comunicación, para no dar un paso en falso y limpiar la imagen que se está dando de él por su deslealtad a Tamara.

Nunca unos cuernos han resultado tan rentables no ya en un matrimonio sino en un noviazgo. A Tamara Falcó se los han puesto delante de toda España y medio planeta y ella se ha arreglado para convertirse "en la mujer más influyente del momento". Así la entrona "Hola" esta semana, para la que hace unas "sorprendentes" declaraciones que no lo son tanto, pues la Marquesa de Griñón pretende pasar página cuanto antes (cosa lógica), dice que estuvo enamorada hasta las trancas (eso ya se veía) y advierte de que estaba ciega de amor en el sentido que nunca vio que Íñigo Onieva se iba por ahí con otra (u otras). La cuestión es que Tamara ha pasado no una página, sino la novela entera en menos de dos semanas. De paso, las cifras en su cuenta corriente suben como la espuma. La publicación explica que desde el entorno cercano de Tamara admite que su vida ahora es una "noria" de emociones y que su estado ss algo convulso por toda la situación y lo acontecido en las últimas semanas.