Hace unos meses nos sorprendía conocer la relación sentimental que mantienen Christian Gálvez y Patricia Pardo... un amor que surgió en los pasillos de Telecinco y que se llevaba con muchísima discreción, hasta que no pudieron esconderse. Ahora, ambos viven felices y enamorados, exprimiendo al máximo todos los momentos que pasan juntos. Un año de lo más complicado para la periodista porque, a pesar de todos los reconocimientos por su profesionalidad, ha echado de menos a Ana Rosa Quintana en su ausencia en el programa.

Como ya se ha comentado en más de una ocasión, septiembre podría ser el mes en el que Ana Rosa Quintana pise de nuevo su plató: "Con ganas de normalidad, de volver a verla en plató y de nuestra rutina de siempre, de no tener altibajos ni nada. De estar en familia y tranquilos. Con muchas ganas de que vuelva a la tele".

Sin embargo, hace unas semanas comenzaba la nueva temporada sin ella. Pero Pardo y Joaquín Prat, los presentadores del espacio, no se han querido olvidar de ella y le han mandado los siguientes mensajes a la presentadora que se encuentra recuperándose de un cáncer de mama: "Ana, no sabes lo mucho que te quiere este equipo y todos los espectadores que nos ven. Es verdad que no podemos ofrecerles la mejor versión porque esa e cuando ella está aquí, pero vamos a ofrecerles un producto excelente", decía Pardo. Joaquín Prat, algo más breve: "Ya queda menos, aquí te esperamos y lo hacemos con los brazos abiertos. Ya mismo estás aquí, que es donde tienes que estar", indicó.

Y por fin, ha llegado el día: el lunes que viene, Ana Rosa Quintana regresa a los platós de Telecinco para ponerse al frente de su programa, El Programa de Ana Rosa.