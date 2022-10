Risto Mejide ha presentado su "nueva ilusión". Lo ha hecho en una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que ha sorprendido a sus seguidores. "Nos conocemos desde hace años", ha asegurado.

El "post" en cuestión tiene su gracia. Y es que aunque el texto que acompaña la información parece estar describiendo a una persona, en realidad se trata de una pila de libros relacionados con el compositor barroco Johann Sebastian Bach. "Os presento mi nueva ilusión. No es de hablar mucho, pero hay que saber leerla. Nos conocemos desde hace años, y cada vez que nos reencontramos surge la chispa del primer día. Nadie como ella para pasar página. Por favor, no nos saquéis fotos, que no le gusta que la juzguen por su aspecto. Os iré contando", escribió en la imagen que acompaña a las 22 publicaciones apiladas.

Sin lugar a dudas, Risto Mejide ha tratado de sorprender y tomar el pelo a sus seguidores, ávidos de informaciones sobre su vida privada, una semana después de que tanto él como la que era su mujer, Laura Escanes, anunciasen su separación.

Ayer saltó la noticia de que Laura Escanes podía estar manteniendo una relación sentimental con el youtuber Jägger, y hoy Mejide sale a la red con estas afirmaciones que, sin lugar a dudas, no habrán dejado indiferentes a nadie.

De hecho, hasta la propia Laura Escanes ha reaccionado a la publicación con varios emoticonos, en los que muestra su risa por la picardiosa idea de su ya expareja.

Sin lugar a dudas, este comentario es una muestra de la buena relación que sigue habiendo entre ambos pese a la ruptura. Ya dejaron muestra de ello el pasado fin de semana, cuando publicaron varias imágenes de la celebración del tercer cumpleaños de Roma, el hijo que ambos tienen en común. A juzgar por las fotografías fue un acto familiar y divertido pensado, sobre todo, para los más pequeños de la casa.

En la fiesta también estuvo Julio, el hijo que Risto Mejide mantiene de su anterior relación sentimental.

La separación de Risto Mejide y Laura Escanes ha sido de lo más comentado los últimos días en la prensa del corazón. Pese a la diferencia de edad entre ambos, mantenían una relación sentimental desde hacía siete año.