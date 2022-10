Las redes son las mayores críticas de los famosos a la hora de existir algún tipo de polémica.

Tamara Falcó se ha convertido en una de las caras más mediáticas del momento tras la infidelidad de Íñigo Onieva. La marquesa de Griñón sigue ocupando titulares, en esta ocasión por sus palabras sobre la sexualidad en un congreso ultracatólico en México por las que ha recibido duras críticas.

La hija de Isabel Preysler asistió al Congreso Mundial de las Familias, celebrado este fin de semana y en el que participó como ponente. En la tertulia comentó sus sensaciones sobre su reciente ruptura con Onieva al ser preguntada directamente por el tema: "Había conseguido que él empezara a ir a misa, cuando volví de Medjugorje se confesó y eso significó mucho para mí".

La ganadora de MasterChef Celebrity' fue clara al detallar cómo ha vivido las últimas semanas: "Todo cambia radicalmente cuando salieron las imágenes de mi novio siendo infiel. No fue solo eso, cayeron muchas más cosas", expresó para evidenciar su desilusión.

Mientras hablaba de su expareja, Falcó lanzó un mensaje sobre las relaciones en la actualidad: "Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad, hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal. Creo que en otras generaciones no era tan evidente". El mensaje no ha tardado en vitalizarse y recibir multitud de críticas.

Pues una cuenta de Twitter, ha colgado un vídeo criticando a la marquesa de Griñón. El vídeo ya tiene más de 10 mil me gustas. Comienza diciendo que "para haber ido a un congreso de las familias, tienes más de 40 años y aún no tienes la tuya". "Tú qué vas a hablar de familia tradicional si tienes más hermanastros que los Serrano y tú madre ostenta el récord de divorcios", asegura el chico, que insiste en que "en una familia se trabaja y tú no has pegado un palo en tu vida". "Dices que hay sexualidades en las que se ejerce el mal. Yo, que soy maricón, lo que no he ejercicio es el amor con normalidad. Dices que hoy en día está bien visto. Que quieres, ¿Qué nos peguen palizas?", clama. "Detrás de esa voz de pava se esconde una de las mayores alimañas que he visto en mi vida. Cocina pollo, porque el pavo no te lo va a comer nadie como estás viendo. Dejad de reírle las gracias y dejad de blanquear a esta fascista. La homofobia no es una opinión. El que se ha librado de una buena es tu novio, no tú". "Esto de demonizar a la gente que no cree en Dios que es. ¿Estás por encima de mí por creer en Dios? No me das ninguna pena", zanja.

Las redes han desgastado las palmas de sus manos de aplaudir al chico: "Se tenía que decir y se ha dicho. Este chico es mi nuevo ídolo. El rapapolvo que le mete a Tamara Falco es monumental. No te lo puedes perder", agrega un usuario. Además, Lydia Lozano ha compartido esta opinión.