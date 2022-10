La llegada de Raquel Lozano, exconcursante de la edición número 16 de Gran Hermano, y expareja de Omar Sánchez, como nueva participante en sustitución de Nadia Jémez, que ha optado por abandonar la aventura voluntariamente, centra buena parte del programa. Además, Alyson Eckmann, tercera expulsada, está presente en el plató para abordar su paso por el concurso. Más tarde, el espacio muestra los últimos acontecimientos en Jimena de la Frontera y nuevas imágenes de la convivencia. En esta entrega, intervienen los exconcursantes Pipi Estrada y Mónica Hoyos, las colaboradoras Nagore Robles, Beatriz Trapote, Alejandra Rubio y familiares y amigos de algunos concursantes.

Pocos días después de empezar el concurso, se pudo ver a un Omar Sánchez muy abierto a conocer el amor. Esto no gustó nada a la que es su actual "pareja", Raquel Lozano. "Él es así. Todos creéis que es muy bueno, pero la verdad irá saliendo a la luz. A mí me ha utilizado", indicaba la televisiva.

Unas imágenes después, Raquel Lozano se echó a llorar desconsolada. Lo había provocado Nagore Robles al decirle que la actitud de Lozano estaba siendo de "despechada": "Me parece muy fuerte que otra mujer me diga esto", criticaba. Sin embargo, poco a poco, Lozano fue revelando la verdad: "Yo a Omar lo quiero mucho pero no ha olvidad a Anabel", aseguró.

Y ahora, la joven está dentro de la casa. Y nada más llegar y ver a los dos concursantes, Lozano no dudó ni un minuto en recriminarle todo a Omar Sánchez. "A mí no me has contado la verdad, no has sido claro", confesaba.