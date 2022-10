Si hay alguien que sea una todoterreno en los platós de televisión donde colabora, esa es Nagore Robles. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' tiene unas tablas en los diferentes escenarios de los programas de televisión que nos deja sin habla. Una mujer que se moja, que defiende lo que cree con uñas y diente, y que nunca se calla por quedar bien.

Pero no ha sido el mejor año para la ex consejera del amor. Hace unos meses, la pareja formada por Nagore Robles y Sandra Barneda, fue uno de los noviazgos que más dio hablar durante los últimos años dentro del círculo de la prensa del corazón. Se conocieron en Mediaset: una, presentadora de diferentes realitys -"La Isla de las Tentaciones"-, la otra, consejera de "Mujeres y Hombres y Viceversa". Durante muchos años dejaban visible su bonita historia de amor, la gente opinaba que eran muy felices. Lo hacían notar por redes sociales, publicando viajes, comidas, declaraciones de amor; y alguna que otra pulla mientras compartían plató. Todo parecía ideal hasta que un día, el amor pareció apagarse.

Desde entonces, poco se ha podido ver a la tertuliana por la televisión. Hasta que dejó de aparecer. Tras unas declaraciones, Robles dice no estar muy de acuerdo con las propuestas que le han llegado: "Necesito hacer cosas que me llenen, que casen con mis principios y me sumen". Sin embargo, sus fans pueden estar tranquilos, ya que parece que la tertuliana tiene un proyecto sobre la mesa que la mantiene motivada: "Haré un programa con una compañera muy divertida. Vamos con ello. Ya veremos dónde sale, pero lo producimos".

Pero hoy, una exclusiva ha dejado claro que Sandra Barneda podría tener una nueva ilusión. Por ello, las redes han empezado a teorizar el por qué de que Nagore Robles no comparezca en el mismo plató que su ex novia. "Es por estas fotos por lo que Nagore y ano trabaja en La Isla de las Tentaciones", ha asegurado un usuario en las redes.