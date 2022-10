Cuando pensábamos que la grave crisis matrimonial que José Ortega Cano y Ana María Aldón arrastran desde hace meses iba camino de solucionarse, y que su reconciliación podría convertirse pronto en una realidad, una información de última hora revelada en exclusiva por 'El programa de Ana Rosa' nos ha roto completamente los esquemas.

Según ha adelantado Paloma G. Pelayo no hay ningún tipo de acercamiento en la pareja, sino todo lo contrario. Y es que según sus fuentes, el torero se habría puesto en contacto con un prestigioso despacho de abogados matrimonialistas para iniciar, presuntamente, los trámites del divorcio.

Tal y como ha contado, la intención de Ortega es que su separación sea de mutuo acuerdo, que sea amistoso y no tener que ir a juicio con la andaluza. Una información que por el momento no han querido confirmar ni Ana María - que no ha atendido a sus llamadas - ni el abogado del torero pero que, mantiene, tiene contrastada por fuentes cercanas.

Una sorprendente información que llega horas después de que el viudo de Rocío Jurado desvelase ante los micrófonos de 'Sálvame' su acercamiento a su mujer: "Ahí vamos, haciendo lo que se puede. Llevándolo de la mejor manera posible. Son cosas que se dicen y no se hacen. Yo creo que habrá una reconciliación. Es lo más natural, tenemos un niño que es una joya".

Unas declaraciones que ahora, con la noticia de su presunta intención de iniciar los trámites de divorcio, nos dejan completamente descolocados.