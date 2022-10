Hace unos días veíamos como un camión de mudanza llegaba al domicilio familiar de Isabel Preysler en el que se ha estado refugiando Tamara Falcó después de su ruptura sentimental con Íñigo Onieva. La influencer ha sufrido en dos semanas más cambios que en estos últimos años tras filtrase un vídeo en el que su pareja le era infiel hace unas semanas en un festival internacional, pero lo cierto es que ya no hay nada que hacer para reflotar este amor.

Este miércoles hemos vivido como el chófer de Isabel Preysler acudía al domicilio que Tamara compartió con Íñigo y se ha dejado ver sacando cajas de su interior. Parece que la hija de la Preysler tiene claro que no quiere volver a esa vivienda, en la que todo le recordaría al empresario.

En estas imágenes podemos ver como el chófer y una mujer anónima sacaban pertenencias de Tamara de su interior. De esta manera, continúa la mudanza de la influencer y nada se sabe con lo que va a pasar en las próximas semanas y, sobre todo, del paradero de Íñigo, a quien no vemos desde antes de la ruptura sentimental entre ambos.

Mientras tanto, los familiares del empresario empiezan a mostrarse antes los medios de comunicación sobrepasados por la polémica generada por su ruptura sentimental y son muchas las ocasiones en las que se ha especulado sobre su paradero, pero de momento no ha reaparecido públicamente...

En Sálvame han analizado un día más esta ruptura y si Jorge Javier se mostraba muy duro con Tamara Falcó por sus discursos en México y tachándola "absoluto fraude", ahora ha querido enviar un mensaje a dos amigos de la marquesa de Griñón, Boris Izaguirre y Juan Avellaneda. "Yo voy a pedir a los 'maricas' de este país, a las lesbianas, a los transexuales, a los y las trans, a los géneros no binarios, a los géneros fluidos que despertemos ya de una vez, que estamos anestesiados. La conciencia la tenemos que sacar a pasear y que amigos de Tamara como Boris Izaguirre y Juan Avellaneda se signifiquen y no estén en silencio, decía. Haciendo alusión al reality de Tamara, el presentador seguía pidiendo más posicionamiento en este tema: "A un 'marica' no se le utiliza solo para ir a comprar telas para su restaurante, Juan Avellaneda. Un 'marica' tiene que sacar su conciencia a pasear y proteger sus derechos", sentenciaba. A continuación, Jorge Javier Vázquez anunciaba que también tenía palabras para Juan del Val: "Juan, yo te sigo mucho en Twitter, pero esto no es 'Ahora voy con el team Tamara'. No, estamos hablando de una cosa muy importante. Estamos hablando del avance de la sociedad".

Unas acusaciones que uno de sus íntimos amigos, Juan Avellaneda, desmiente tajantemente. "Nuestra posición está muy clara. Tamara siempre ha estado en eventos que está clara mi posición sexual y ha estado siempre apoyándome. Para mí no tiene ningún sentido esas cosas. No hay que darle más bombo" asegura.

Dando la cara por la socialité, el diseñador cree que "obviamente" todo se ha sacado de contexto y, visiblemente molesto, ha respondido a las declaraciones de Jorge Javier Vázquez preguntándose dónde estaban él y Boris Izaguirre - homosexuales y grandes amigos de Tamara - tras sus declaraciones sobre las diferentes sexualidades: "Yo si tengo que hablar de algo, lo hablo, como todo en mi vida privada, lo hablo con los amigos en mi vida privada. No tengo que estar diciendo nada".

"Mi condición sexual la sabe todo el mundo, Tamara siempre me ha apoyado, siempre ha estado ahí. Fue la primera persona que me dio la enhorabuena por casarme. No tiene ningún sentido lo que se ha dicho. No es homófoba en absoluto. Por favor, ya está todo dicho" ha zanjado.