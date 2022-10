La Ruleta de la Suerte lleva más de treinta años siendo uno de los programas más populares de la televisión española. Antena 3 sigue apostando por este programa que ya alcanza las 25 temporadas. Pero no todas las temporadas han sido emitidas dentro de la cadena: durante un tiempo, La Ruleta abandonó la casa, hasta su vuelta en 2006. Desde entonces, La Ruleta de la Suerte viene consiguiendo ser líder de audiencia, desplazando incluso a Los Simpson a otra de las cadenas de Atresmedia, Neox.

El programa presentado por Jorge Fernández triunfa entre el público de todas las edades porque les permite interactuar desde su casa jugando a adivinar los paneles. El formato es popular a nivel mundial y se emite en más de 25 países. En España, donde llegó en 1990, lleva ya 25 temporadas, pero no todas ellas han sido emitidas en su casa actual. Durante un tiempo dio un salto a Telecinco, pero en 2006 volvió a emitirse en Antena 3.

Su éxito se basa en el humor de sus presentadores, el público y la variedad de paneles que aparecen.De hecho, uno de esos ha tenido 'cierta polémica' por su contenido. Javi ha resuelto este panel de ‘Frases cursis’ por 300 euros y el mensaje que contenía ha asustado a todos, especialmente a Jorge Fernández. El presentador ha asegurado que va más allá de todas las frases cursis y que “es demasiado”. La frase era "Me derrito en miel, seamos dulces juntos".

Pero él no ha sido el único que ha reaccionado negativamente a esta frase. Andrea, una de las concursantes, también se ha mojado: “A mí me dicen eso y no me vuelven a ver”, ha advertido a la audiencia protagonizando un divertido momento en ‘La ruleta de la suerte.