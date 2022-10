Anabel Pantoja ha reaparecido este viernes en el 'Deluxe' y ha hablado abiertamente sobre su relación sentimental con Yulen Pereira. Una historia de amor que comenzaba en Honduras mientras que concursaban en 'Supervivientes 2022' y que ha traspasado la pantalla para hacerse realidad. No cabe duda de que, a pesar de las críticas que han recibido, la pareja está viviendo su mejor momento.

"Sinceramente no tenía ganas de venir" comenzaba diciendo la colaboradora cuando se sentaba con Jorge Javier Vázquez en la azotea de los edificios de Mediaset. Anabel le ha asegurado que el concurso le "ha ayudado muchísimo" con sus miedos, tanto que considera que es "la mejor decisión que he tomado en mi vida, pero no volvería ni muerta".

"Yo me voy al concurso con una sensación de querer irme de aquí y yo no me esperaba que allí..." le continuaba diciendo al presentador y de lleno, se metía a hablar sobre su relación sentimental con Yulen, algo que ha calificado de "intenso" aunque "no es todo del color de rosa" en su día a día, pero está encantada porque "es muy buen niño".

Lo que sí que ha querido dejarle claro a Jorge es que en estos momentos no se plantea ser madre con Yulen: "ahora mismo no" ya que solamente llevan compartiendo su vida medio año... pero lo que sí que tiene asumido es que no quiere mirar al pasado para nada: "llevo casi seis meses a su lado y ahora mismo no vuelvo atrás".

Anabel ha asegurado que no se arrepiente "para nada" de su boda con Omar Sánchez y ha querido contestar a Kiko Matamoros tras haber afirmado que estafó al 'negro': "yo no he estafado a nadie, entonces él hubiese estafado a Makoke". Una boda que continúa en el recuerde de todos los invitados: "esa boda y esa fiesta que hicimos, todavía se habla y no me voy a arrepentir nunca".

La sobrinísima de Isabel Pantoja también ha querido aclarar las críticas que ha recibido estos días: "yo trabajo y no hace falta que esté en la tele para estarlo". Además ha querido contestar también a Carmen Alcayde tras escucharla decir que tiene una vida 'penosa': "espero que te vaya bien con lo de Dinio", un comentario que nadie esperaba y que el propio Jorge Javier le ha dicho "eso es un golpe bajo eh".

El bombazo ha venido cuando Anabel ha confesado que ha "tomado la decisión de congelarme los óvulos", la colaboradora quiere salvaguardarse por si surgen "complicaciones" en un futuro y "si dentro de unos años quiero ser madre con Yulen o sola, quiero tener mis óvulos bien". Una noticia de la que se ha enterado toda su familia en directo y que ha reflejado la felicidad por la que está pasando en estos momentos.