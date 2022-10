Días convulsos para Laura Escanes y Risto Mejide. Apenas una semana después de anunciar su separación a través de sus redes sociales con preciosos mensajes con los que dejaban patente el amor que sienten el uno por el otro a pesar de que su relación haya llegado a su fin, diferentes medios de comunicación especulan con los verdaderos motivos de su separación.

Después de que la revista Lecturas publicase este miércoles que la influencer habría recuperado la ilusión con el conocido youtuber y streamer Alberto Redondo Jiménez, Míster Jägger - al que habría conocido el pasado mes de febrero - Lorena Vázquez y Laura Fa ('Las Mamarazzi') aseguran que Risto habría descubierto esta presunta deslealtad el pasado mes de mayo. Después de mantener una conversación, la pareja habría intentado salvar su matrimonio; el presentador le habría dicho a su mujer que él intentaría olvidar lo sucedido pero que ella tendría que dejar de ver a su amigo especial. Sin, embargo, la relación estaría tocada de muerte y, a pesar de los esfuerzos de ambos por comenzar de cero pasando el verano juntos, han sido incapaces de superar este bache que, finalmente, ha acabado por provocar su separación.

Sorprendentes informaciones tras las que Laura, incapaz de disimular lo abrumada que se siente por los titulares que ha protagonizado en los últimos días, ha reaparecido en la entrega de los Premios Forbes a los influencers más destacados del momento.

Espectacular con un diseño de seda rojo pasión para intentar camuflar la preocupación y el agobio que desprenden sus ojos, la catalana ha roto su silencio confesando lo que está sufriendo desde que anunció su separación: "Han sido 11 día intensos, complicados. No quiero dar muchas explicaciones, no creo que las tenga que dar, pero es verdad que lo estoy pasando mal. Mucho acoso, opinión pública, vosotros en la puerta de mi casa...".

"Es una situación muy complicada, pero todas las parejas del mundo se separan y no pasa nada. Si ya es complicado en una situación normal imaginad con toda la presión que supone todo esto" ha confesado, totalmente sobrepasada.

Sin embargo, y a pesar de que muchos esperaban un desmentido rotundo de su presunto affaire con Míster Jägger, Laura ha dejado claro que no piensa "dar explicaciones". "Risto y yo lo hemos dicho. No vamos a entrar en dar más explicaciones de nada, lo que hemos querido comunicar lo hemos comunicado los dos, hay muchísimo cariño, nos queremos muchísimo, lo más importante es que estemos bien, que los niños, Roma y Julio sufran lo menos posible* y que esta situación pase cuanto antes y todo esté bien y ya está, que no pasa nada" ha puntualizado.

No obstante, cuenta Saúl Ortiz en "Fiesta" que, en palabras de la periodista Lorena Vázquez, que fue Risto quién decidió romper la relación “cuando se enteró de lo de Jägger. Intentaron arreglar la situación en verano”, pero no lo consiguieron. Pero no es con él con quien estaría actualmente saliendo Laura. “Ella en estos momentos no está con Jagger”, confirma Saúl Ortiz. “Ella está en un romance incipiente con un señor al que conoció cuando grababa un programa de televisión, Juandi Alcázar”. Luis Rollán apunta a que “se están conociendo” mientras que otros colaboradores se atreven a confirmar que es “su nueva ilusión” y hasta "una relación".

Juandi es entrenador personal y le conocen como ‘el hombre de la apnea’, pues ayuda a diversos concursantes famosos a aguantar todo el tiempo que puedan bajo el agua. Varias agencias han recibido esta información y muchos son quienes ya buscan la primera imagen de la pareja.