La Isla de las Tentaciones causa furor entre los espectadores con cada nuevo estreno. La apuesta de Mediaset continúa afianzándose con su formato original y vuelve a recopilar grandes datos de audiencia, aunque ha introducido diferencias para desligarse de la monotonía para la audiencia.

Una de las novedades ha sido la famosa luz de la tentación, muy distinta a cómo la conocía el público. En esta nueva edición, no es una, sino cinco, las alarmas que sonarán en la villa contraria cuando una de las parejas sobrepase los límites que su novio o novia hayan impuesto. Los colores: rojo, azul, rosa, verde y naranja. Eso sí, en un primer momento, no se revela a quién pertenece cada una, tal y como explicó Sandra Barneda, presentadora una vez más.

El programa parece saber reinventarse con el paso de las temporadas para que lo que ocurra no resulte monótono, aunque los seguidores se quejen cada vez más en redes de que las reacciones están pactadas entre las parejas que entran. Para ellos, esto no ocurría en la primera temporada ya que era un formato aun por conocer. Y es que las parejas que se lanzaron a aquella primera aventura marcaron un antes y un después en la televisión española.

De aquellos Susana y Gonzalo, Álex y Fiama, Andrea e Ismael, Adelina y José, y Christopher y Fani, solo quedan juntos estos dos últimos. Pese a que la relación de Adelina y José se extendiera en el tiempo después de haber pasado el programa manteniéndose fieles a su pareja, hace unos meses se anunció su separación. De aquella primera edición varios personajes ya habían participado en algún reality; de hecho, la pareja de Susana y Gonzalo comenzó en Gran Hermano, aunque no fueron los únicos.

Andrea e Ismael acudieron al plató de First Dates. Él tenía por aquel entonces 21 años y buscaba lo mismo que su acompañante, de 22: Encontrar el amor. Aunque las primeras impresiones de Andrea fueran que Ismael no buscaba una relación seria, finalmente acabaron saliendo juntos del programa y su relación se extendió durante dos años -2017 a 2019-, cuando pasaron la audición para La Isla de las Tentaciones. De aquel programa es bien salido que no salieron juntos ya que Andrea comenzó una relación con Óscar, su principal tentador en la villa. Después de su paso por televisión, Ismael se alejó de las cámaras, pero Andrea siguió frecuentando los platós.