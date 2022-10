La Fiesta ha comenzado. El nuevo programa de Emma García ha comenzado bien y parece estar recalando con gusto entre los espectadores de Mediaset.

Y es que Emma García ha vuelto a acompañar a los espectadores de Telecinco con un formato centrado en el corazón y con un nutrido grupo de colaboradores, entre los que se encuentran algunos de los que formaron parte de 'Viva la vida'.

Martín Blázquez y Rollán también comparte plató cada fin de semana con Alba Carrillo, Alexia Rivas, Paloma Barrientos, Antonio Rossi, Beatriz Cortázar, Aurelio Manzano, Kiti Gordillo, Lorena Vázquez, Sergio Garrido e Iván Reboso, muchos de ellos caras conocidos de los programa de Unicorn, productora de este nuevo espacio.

Crónica social, entrevistas a sus protagonistas en el plató, tertulias con un amplio plantel de colaboradores, reportajes, la última hora en los realities de la cadena, entretenimiento y toda la espontaneidad del directo son los elementos que componen 'Fiesta', el nuevo programa presentado por Emma García en las tardes de los fines de semana de Telecinco.

Si ya en Viva la vida mostraban exclusivas que dejaban con la boca abierta, Fiesta no iba a ser menos. María José Cantudo ha vivido un auténtico calvario en los últimos meses. Nos cuenta Saúl Ortiz que hace un año medio empezó a encontrarse mal. Le inyectaron algo en la pierna y esto le provocó la salida de unos bultos en sus piernas, pero no se sabía qué era lo que le pasaba a la artista. Todo se complicó hasta que tuvieron que operarla de urgencia.

La situación sanitaria que provocó la pandemia por el covid no hizo más que agravar esta situación. Cantudo empezó a tener problemas de movilidad, hasta tal punto de no poder levantarse de la cama, problemas para llevar su día a día. Tal era su preocupación que decidió no compartirlo con su familia.

Tras descubrir el origen de su problema de salud, la Cantudo fue operada de urgencia: “Está pachucha, pero contenta porque ha encontrado en su actual doctor a un ángel de la guardia y considera que Dios le ha salvado la vida”, nos cuenta Saúl Ortiz. Y es que a Maria José le fueron muy sinceros: “O te operas o te quedas en silla de ruedas, le dijeron, y ella se asustó".

"La operación ha salido bien, pero está delicada y no quiere hablar en directo”. Tras esto, Emma García aprovecha para enviarle un cariñoso abrazo a la artista. Escuchamos en palabras de la propia María José cómo ha vivido estos últimos meses: “Llevo un mes sin poder levantarme de la cama, con un dolor espantoso y ningún medicamento me hacía nada. Ha sido horrible”.