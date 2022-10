A Íñigo Onieva le crecen los problemas. Ya hace varias semanas que se filtró el vídeo donde se besaba con otra chica y que terminó dinamitando su relación con Tamara Falcó, pero no dejan de aparecer nuevos datos sobre el tipo de vida que llevaba el empresario madrileño. Tamara Falcó lo anunció hace días en el programa: "No son sólo los vídeos, hay mucho más". La marquesa de Griñón se mostró muy decepcionada al descubrir una nueva persona en el que era su pareja. "He tenido que dibujarlo de cero", explicaba.

Tamara Falcó, muy creyente, explicaba en un congreso de familia hace días en México que pensó que su pareja comenzaba a seguir el camino de Dios, pero que ha descubierto que está perdido y siente pena por él. Se muestra totalmente alejada de él y sin posibilidad alguna a una reconciliación. Ruptura y resurrección de Tamara Falcó: los siete días que la convirtieron en un icono En medio de toda la polémica, no dejan de salir nuevas informaciones sobre Íñigo Onieva. Es el caso de Carolina Moura, participante de la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones'. Una guapísima joven de 23 años que ha contado en su TikTok que el empresario le escribía regularmente en su Instagram. La joven confiesa que no tiene ni idea del "cotillero" y que fue su madre quién se lo contó. Como sí conocía a Tamara Falcó, decidió buscar en redes sociales quién era Íñigo Onieva, el otro protagonista del culebrón. Fue entonces cuando descubrió que él ya la seguía a ella. "Entré en mensajes y, ¿qué es esto?", pregunta. La joven muestra varios mensajes del empresario comentando fotos suyas y felicitándole el cumpleaños. Algunos mensajes: "te queda fenomenal el corte de pelo" o "muy guapa". "Debe ser que le restringí en algún momento de mi existencia, es que no lo sé, pero de verdad…mira, Tamara, más vale sola que mal acompañada porque solo Dios sabe cuántas más habrá. Si tienes novia y tenéis una relación cerrada, ¿qué haces escribiéndole a tías así? No es para hacerte su amigo, yo sé que no. Todos sabemos que no", ha comentado Carolina Moura para finalizar este vídeo.