Ana María Aldón se ha sentado este domingo en 'Fiesta' y ha hablado alto y claro sobre su situación matrimonial. Como cada domingo, la diseñadora ha vuelto a pisar el plató y ha dado una sorprendente noticia: ha confirmado la información que daba Paloma García Pelayo sobre los últimos movimientos de José Ortega Cano. Al parecer, es completamente cierto que su todavía marido ya ha iniciado la gestión de su divorcio.

"Hay una abogada al lado de mi marido" confirmaba Ana María a Emma García nada más sentarse en su programa y le daba valor a la periodista que lo expuso públicamente en exclusiva: "esa información de Paloma no me cae a mí tan sorpresa. La información me llega del exterior, él a mí no me ha dicho nada de ese tema".

Eso sí, la diseñadora ha confesado que no ha recibido todavía la demanda de divorcio por lo que simplemente se trataría de la gestión del divorcio y no habría emprendido nada por el momento: "estoy segura de que eso es así, pero a mí no me ha presentado nada".

Lo más sorprendente es que a Ana María le llegó la información por otra persona que no era su marido y al decírselo a él, se lo negó... Aún así, la colaboradora está completamente segura de que es cierto que se ha informado sobre cómo podría empezar los trámites de divorcio con ella.

"Puede ser que lo que ha dicho Paloma sea una parte verdadera y otra que no se corresponda con la realidad, puede que esté en manos con una abogada de familia, pero que no sea cierto que haya presentado una demanda, a mí no" añadía la colaboradora y aseguraba que se encontraba "fuerte, yo ya he pasado muchos meses de tristeza".

La colaboradora ha hecho balance sobre su matrimonio y ha asegurado que lo mejor que ha tenido de él ha sido su hijo, pero además "ha habido muchos momentos, mucho cariño, admiración, respeto... para mí lo peor sería una enfermedad, pero él está muy bien de salud" y ha concluido con un mensaje cariñoso para el diestro: "Tenemos que tener salud los dos para sacar adelante a ese niño".