Hace unos meses el programa 'Socialité' informaba de que Iker Casillas habría encontrado una ilusión de la mano de Alejandra Onieva - hermana del tan buscado Íñigo Onieva -, peor lo cierto es que la actriz lo negó rotundamente. Este fin de semana el espacio ha vuelto a tratar el tema y ha conseguido a un confidente que ha confirmado que ambos se estarían conociendo.

Parece que el jugador de fútbol habría encontrado de nuevo el amor, disfrutando de cada momento con Alejandra: "Iker lleva varias semanas quedando con la hermana de Íñigo y parece que está bastante ilusionado" afirmaba el confidente. ¿Cuál es el problema? que el hogar en el que se encuentra la actriz está vigilado mañana y tarde por la polémica que se ha generado por la ruptura sentimental de su hermano con Tamara Falcó.

"Ahora la prensa sigue a la familia y eso complica que pueda quedar con Iker donde se esconden" aseguraba el confidente... pero lo cierto es que ha sido a través de las redes sociales por donde comenzaba esta historia de amor.

Europa Press ha podido hablar con Alejandra en exclusiva y preguntarle por este romance que parece que va viento en popa a pesar de las complicaciones de estas últimas semanas. La joven no ha querido ni confirmar ni desmentir, se ha limitado a zanjar las preguntas de la prensa con un "hasta luego, gracias".

No obstante, Casillas ha reventado las redes con su último tuit. "Espero que me respeten: soy gay." En solo una hora ha acumulado 230.000 'me gusta', 25 mil comentarios (y subiendo...). Hasta CarlesPuyol le ha contestado con un mensaje que también ha sido tendencia. "Es el momento de contar lo nuestro, Iker".