"Bueno es verdad que siempre me gusta poner cosas alegres: pero pienso que como estáis siempre ahí os quiero comentar algo: escribo a la vez que me duele el pecho porque me gusta estar activo en redes sociales. Esta madrugada a las seis de la mañana he tenido un infarto. Los médicos del Hospital Virgen Macarena se han portado de escándalo me han operado de urgencia y me han puesto un estén en la arteria descendente. Tenía obstruida esa arteria y eso ha provocado el infarto de esta mañana. Ahora me duele un poco el pecho, pero me encuentro mejor. Estoy en la UCI de este maravilloso hospital. Estoy cómodo y muy bien tratado. Las enfermeras me preguntan por cómo fue la experiencia en @ghoficial y dicen que tengo mucho sentido del humor. Creo que he vuelto a nacer. Millones de gracias a todos los que estáis pendientes. Se que parece muy típico, pero por favor: vivid la vida a tope, haced cosas que os hagan sentiros felices y no preocuparse por nada. Se me saltaron un poco las lagrimas porque amo mucho mi vida y no quería dejaros tan pronto".

Estas son las palabras de Íñigo González, concursante de la primera edición e Gran Hermano, tras sufrir un infarto. "Dejadme que os diga que hoy me llevé un buen susto y que os dedique unas palabras a todas aquellas personas que han invertido su tiempo en mandarme un whatssapp.🩸🩸♥️♥️Tuve un fuerte dolor en el pecho y tuve que ingresar en el hospital Macarena. Me extrajeron sangre por las enzimas cardiacas y la próxima semana me harán una prueba de fuerza para ver qué le pasa a mi corazón. De momento, el corazón que dedico es el emotivo: ver a mi madre pegada a mi cama, a mi familia correteando por el piso sevillano, a mi Angelita, mi Laurita. Mensajes de mis alumnas de B2 de la EOI de el ejido, aún sabiendo que este año ya no les doy clases., mis amigos de la pandilla, compañeros, amigos, en fin …Ahora lo que necesito es descansar y no pensar.. necesito estar en paz conmigo mismo y brindársela a los que más me quieren.. quiero vivir porque me encanta esta vida", escribía en otra publicación.

Un exganador de Gran Hermano se funde todo el dinero del premio

Susana Molina se enamoró en Gran Hermano de un concursante, Gonzalo Montoya, y lo dejó varios años después en otro reallity. La primera edición de La Isla de las Tentaciones terminó con la pareja rota, a pesar de que no hubo infidelidades por parte de ninguno de los dos. Con esta etapa cerrada, ella se mudó a Madrid y allí se dedicó a trabajar en redes sociales. Desde entonces la han relacionado con varias personas.

Y esta televisiva trabaja en el canal de Mtmad. Allí contó en qué se habia gastado los 300.000 euros del premio que ganó al salir de Gran Hermano con la copa de la victoria. "Me lo gasté en vivir el primer año que me vine a Madrid. Cuando salí de ‘GH’ nos vinimos a Madrid y no me gustó el círculo en el que nos movíamos, estuve fatal. No salía de casa, no hacía nada. Ese año tiré de los ahorros”, comentó la concursante de La Isla de las Tentaciones. “Estuve un año entero trabajando allí. No me hacía falta el dinero pero quería trabajar porque quería hacer amigas… y fue una experiencia muy buena", aseguró.