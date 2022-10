Desde hace meses, la pregunta sobre cuándo habría boda entre ellos era algo muy recurrente en todas las entrevistas. Marta López ya había dejado claras sus intenciones de casarse con Kiko Matamoros en varias ocasiones, solo había que esperar a que él diera el paso.

Era este 9 de octubre cuando, sin esperarlo, la pareja hacía público su compromiso a través de sus redes sociales. La modelo dedicaba unas palabras a su futuro marido, en las que aseguraba que casarse con él es lo que más feliz le hace en el mundo. En el carrusel de fotografías de su Instagram, no faltaba un vídeo para apreciar el maravilloso anillo de color oro rosa con una piedra preciosa.

La modelo también compartía un par de fotografías más en sus stories de ellos dos felices mostrando el anillo de compromiso. Pocos detalles han querido compartir respecto a cómo fue la pedida, tan solo han querido hacer público que fue hace "unos días" y que algunos familiares y amigos ya estaban al tanto de la esperada noticia.

Ahora comienzan meses de preparaciones, de muchas tomas de decisiones y de planear el que será, sin duda, uno de los días más importantes en la vida de Marta López y Kiko Matamoros. Ahroa solo queda descubrir qué piensa al respecto el círculo cercano del colaborador de televisión, que actualmente sigue con tensiones con Makoke.

La imagen de Instagram ha recordado muchos usuarios a una de las polémicas más sonadas del mundo del corazón y un tema que aun sigue en boca de todos, la imagen del anillo de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. en Instagram anunciando su compromiso.

Kiko Matamoros para el programa de Emma García

La semana pasada, Makoke habló de un supuesto delito de extorsión que sufrió Kiko Matamoros hace años, cuando ellos aún eran pareja. Una información que no cayó nada bien en el colaborador de 'Sálvame', que no dudó en negarlo en su programa. Makoke insiste en que lo que contó es verdad y él decide dar un paso al frente para frenar este asunto: demandar a su exmujer. "No quiero hablar con esta señora", es lo primero que dice Kiko nada más saludarle en directo. "Llamo para esclarecer la verdad. La tenéis en la hemeroteca. Me sorprende que se dé una versión distorsionada a la que en su día se dio. En mi vida me ha extorsionado nadie con ningún carácter sexual. No he tenido una relación con esa chica", comenta Kiko ante una impasible Makoke, que decide no interrumpir.

"Me parece gravísimo. Hay un ilícito legal absolutamente claro. No estoy para que nadie esté hablando de mi por televisión permanentemente para tener una percha. Y como es mentira, y está la hemeroteca donde no se hace alusión a ninguna extorsión, por el mismo procedimiento que tuvo acceso a mi correo electrónico, va a presentar en el juzgado las pruebas de la difamación de la que he sido objeto", añade el colaborador. Con estas palabras, Kiko deja claras cuáles son sus intenciones.