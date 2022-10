Tras la última entrevista de Kiko Rivera en la revista 'Lecturas' muchas han sido las críticas que ha recibido por las declaraciones tan injustas que ha hecho acerca de Isa Pantoja, de la que asegura que no quiere estar cerca de ella, ni siquiera a diez metros. Con prepotencia, el dj aseguraba que su hermana le había dejado dinero en momentos complicados, pero que no se lo piensa devolver porque no le da la gana.

Si hay alguien que estaba apartado, al menos públicamente de los Pantoja, ese es Omar Montes, que ha querido dar la cara días más tarde esta exclusiva de la que hablábamos para defender que Kiko es un buen hombre, a pesar de lo que diga Isa Pantoja: "no, Kiko mola, es maravilloso". A pesar de esas palabras, Omar nos asegura que le cae bien la hermana del dj: "es maravillosa, me cae bien todo el mundo", pero lo cierto es que no es lo que ha demostrado cuando ha hablado públicamente sobre la joven en los medios de comunicación. ¿Es Paquirri el padre de Kiko Rivera? El cantante protagoniza un momentazo cuando le preguntamos por Tamara Falcó, confundiéndola con Laura Escanes: "no la conozco bien o igual sí. ¿Tamara Falcó? La que se ha ido con Jagger" y añade: "ah, Alba Escanes. A esa sí la conozco, a la otra chica no". Al preguntarle qué tal lleva las críticas recibidas por su participación en un nuevo programa de televisión, Omar nos desvela que: "es normal, hay gente que no le gusta como por ejemplo a mí no me gusta la pizza de anchoas. Pero a mi abuelo si le gusta. Es una cosa tremenda". Lo que no nos esperábamos es su confesión... y es que el artista nos ha contado que la pandemia le fastidió su sueño de convertirse en astronauta pero tiene claro qué es lo primero que haría nada más pisar la luna: "me dieron el telegram de Bezos y mantuvimos una conversación en inglés. Luego ya por tema de la pandemia, él siguió a lo suyo, yo seguí a lo mío y al final, pues nada". Suenan campanas de boda para India Martínez. La cantante cordobesa sorprendía a sus fans publicando en la noche del miércoles una foto en sus redes sociales con un espectacular anillo de compromiso con el que anuncia sus planes de pasar por el altar con Ismael Vázquez, su pareja desde hace una década. Inmediatamente tras el anuncio se han sucedido las muestras de felicitación y los likes para la feliz noticia. “K pedrusco nena”, comentaba el cantante Omar Montes. Omar Montes: “K pedrusco nena” Suenan campanas de boda para India Martínez. La cantante cordobesa sorprendía a sus fans publicando una foto en sus redes sociales con un espectacular anillo de compromiso con el que anuncia sus planes de pasar por el altar con Ismael Vázquez, su pareja desde hace una década. Inmediatamente tras el anuncio se han sucedido las muestras de felicitación y los likes para la feliz noticia. “K pedrusco nena”, comentaba el cantante Omar Montes.