Después de 16 días de silencio, Íñigo Onieva ha reaparecido. El que fuera pareja y prometido de Tamara Falcó hasta que se filtrara un vídeo en el que le era infiel con otra mujer, se encontraba escondido de los medios hasta el día de hoy, en el que ha convocado a algunos medios para dar explicaciones pero sin responder a preguntas.

El empresario ha dado un discurso en el que ha vuelto a pedir perdón a la hija de Isabel Preysler por su mentiras y ha pedido ante las cámaras que se termine el acoso mediático a su familia.

"Quiero pedir respeto para mi familia, a los que estoy agradecido. Siento que estén pagando las consecuencias de todo esto. Siento este acoso que están sufriendo. Pido perdón de nuevo a Tamara, me tiene destrozado, me arrepiento. Si ya es duro haberla perdido, esta repercusión lo complica mucho más", ha comenzado diciendo.

Onieva ha puntualizado también diferentes informaciones falsas que han circulado en algunos medios en los últimos días en los que ha permanecido en silencio: "No he ido a ninguna fiesta, no tengo ganas de nada, no tengo nada que celebrar. Sin el apoyo de mis amigos y mis socios no había podría haber llevado esta situación".

Para finalizar, Íñigo Onieva ha reclamado dejar de ser el centro de la polémica en todos los medios: "Lo único que quiero es que esto acabe de la mejor manera posible. Ruego encarecidamente respeto. No somos villanos ni héroes".

Pero no ha sido el único drama que ha vivido el ex de Tamara. Una tentadora de 'La isla de las tentaciones' ha sacado a la luz los mensajes que le ha estado enviando el empresario durante su relación con la marquesa de Griñón.

"Ya sabéis que yo no me entero de los cotilleos, pero mi madre sí. Se entera de todo. Entonces, me estuvo contando lo de Tamara Falcó y su novio. La infidelidad. Yo ella, sabía quién era, pero él no. Entonces, entré en su Instagram para verlo y descubrí una cosa", ha comenzado exponiendo Carolina Moura que, al entrar en el perfil de Onieva, descubrió que él ya la seguía en redes.

"Seguir también", le recomendaba Instagram. Fue entonces cuando la tentadora de 'La isla de las tentaciones' clickó sobre la pestaña de sus mensajes privados para encontrarse con el pastel que ahí dentro le esperaba. Mensajes que, como se puede ver en la grabación de pantalla que la joven ha compartido en este vídeo, se remontan al mes de septiembre de 2021. Momento en el que la relación de Tamara Falcó e Iñigo Onieva se encontraba en uno de sus puntos álgidos. O, al menos, así era de cara a la galería.

Ahora, después de leer los mensajes que la tentadora de 'La isla de las tentaciones' ha sacado a la luz hay quien duda – todavía más- de la fidelidad del empresario hacia la hija de Isabel Preysler. "Te queda fenomenal el corte de pelo", le decía en ese mismo mes. "Muy guapa", le escribía en febrero de este mismo año. "Feliz cumpleaños", le mandaba por mensaje privado en abril. Mensajes que provocaron que la joven "restringiera" la posibilidad de que esa cuenta le enviase más comentarios. Algo que ella ahora no recuerda.