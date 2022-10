Gloria Camila continúa su aventura en 'Pesadilla en el Paraíso' y, demostrando que ha conseguido olvidarse de la presencia de cámaras y de lo que de ella se pueda estar diciendo en el exterior, ha revelado un episodio muy íntimo de su vida del que nunca se había hablado hasta ahora.

Y es que durante su relación con Kiko Jiménez sufrió un aborto. Así lo ha confesado durante una conversación muy íntima con sus compañeros Israel y Steisy, a los que ha contado cómo descubrió que se había quedado embarazada durante una Feria de Abril cuando ella y su entonces novio vivían en Sevilla: "Nunca lo he contado. No me venía la regla. Pasaron dos meses, fui a hacerme el test y era positivo".

Un auténtico bombazo que hasta ahora no habían contado ni Gloria ni Kiko, y del que la hija de José Ortega Cano ha evitado dar más detalles, dejando en el aire si este embarazo no llegó a término porque lo interrumpió de manera voluntaria o si, por el contrario, sufrió un aborto.

Además, la hermana de Rocío Carrasco ha vuelto a arremeter contra su exnovio, asegurando que su "fin" era cumplir 4 años de relación con ella y después sacar partido de su fallida historia de amor revelando intimidades en los platós: "Me fui a vivir con él a los siete meses de estar juntos. Me dejó semana y media después de hacer 4 años. Creo que ese era su objetivo: hacer cuatro años y ya".

Unas declaraciones que, imaginamos, no tardarán en tener respuesta por parte de Kiko Jiménez.

La reacción en plató de Marina Ruiz al abrazo de Omar Sánchez con Gloria Camila

Omar Sánchez está nominado con Gloria Camila está semana, pero la hija de Ortega Cano está siendo un gran apoyo para él, tanto que le ha apoyado cuando ha tenido un tremendo bajón al acordarse de Marina Ruiz.

"Se me está haciendo cuesta arriba, mucho", le afirma el canario a Gloria y es que no duda en decirle que quiere "a esa persona que la he descubierto aquí, quiero a Marina ya pero no puede ser ya". Pero tiene un dilema y es que quiere seguir en el concurso: "Quiero durar un mes aquí porque creo que puedo llegar a la final, pero quiero esté ella ahí". "Ella te va a esperar, voy a decir he llegado y encima tengo a Marina", le dice su compañera.

Marina Ruiz, desde el plató, ha reaccionado a las palabras de su chico: "Me alegro, no me gusta verle llorar, pero por todas las personas que dicen que esto era falso y una carpeta". Raquel Lozano se ha dado por aludida, como una de las personas que ha dicho eso sobre la pareja, aunque ahora piensa otra cosa: "Lo dije yo por parte de él, pero sinceramente estoy viendo que quizá sea real y ojalá sean felices".