Ha llegado el día. Coincidiendo con la noticia del regreso de Ana Rosa Quintana a su programa conocíamos que José Ortega Cano, uno de los grandes protagonistas de la crónica rosa en los últimos meses, sería el invitado estrella del club social en la vuelta al trabajo de la presentadora después de casi un año luchando contra el cáncer.

Y este lunes, fiel a su promesa, el torero se ha sentado en el plató de 'El programa de AR' y, más sincero que nunca en una íntimo cara a cara con la 'reina de las mañanas', ha respondido a las últimas polémicas en las que se ha visto inmerso.

Al margen de su declaración de amor a Ana María Aldón - de quien ha confesado que sigue enamorado y con la que le gustaría retomar su relación e ir a por la niña - si algo ha llamado nuestra atención son sus durísimas declaraciones sobre Rocío Carrasco, a la que ha acusado de mentir en su docuserie y contra la que va a interponer medidas legales.

"Estoy acostumbrado a todo porque he sufrido mucho, pero no termino de entender la vida. En el fondo, a pesar de esas palabras que he oído de Rocío Carrasco, me preocupa su vida y también las cosas que hace. No se asesorada por quién, me imagino que por su marido, lo siento por ella" ha asegurado el torero tras ver un vídeo con algunas de las cosas que la hija de Rocío Jurado ha contado sobre él.

A continuación, Ortega Cano ha leído un escrito en el que ha defendido su amor por la chipionera y ha reiterado su intención de demandar a la mujer de Fidel Albiac, con la que se ha mostrado más duro que nunca y a la que no ha dudado en acusar de "blasfemar" a toda su familia.

Lo reproducimos a continuación: "He venido a este programa porque le tengo una gran admiración como persona y como profesional a Ana Rosa Quinta, he seguido su convalecencia, la he rezado y estoy feliz de que se encuentre otra ve en plenas condiciones para contar toda la realidad, respetando siempre la verdad como es norma de actuación".

"Durante mas de 12 años estuvimos junto Rocio Jurado y yo, nos profesamos amor incondicional, cariño recíproco, lealtad y respeto mutuo. Esta es la verdad y la última verdad" ha continuado, asegurando que "en los últimos tiempos Rocío Carrasco ha vertido sobre mi persona continuas infamias y descalificaciones".

"Ha retorcido la verdad hasta extremos inigualables, y por ello esta conducta llena de vileza y odio solo puedo tener una respuesta judicial" ha añadido, revelando que deja el asunto en manos de la justicia, "para que sea ella la que ponga fin a tanta mentira". "He dado instrucciones a mis abogados para que actúen en consecuencia en el momento en el que lo consideren oportuno con arreglo al derecho" ha concluido.

Sin perder la calma, Ortega Cano ha asegurado que "Rocío era una mujer artista, inigualable, pero sobre todo muy inteligente. No se dejaba llevar por cualquiera. Y yo no era un mindundi, era un hombre de verdad". "Está mal decirlo porque ahora no está ella, pero yo no he tenido nada negativo con Rocío. Siempre ha habido ternura, cariño, risas..." confiesa.

"Fue una mujer irrepetible que siempre estuvo unida a su familia, a sus hermanos, hijos nietos, y a mí como esposo de ella, por lo que no se puede comprender lo que está haciendo y diciendo Roció Carrasco" ha afirmado, "convencido" de que "Rocío Jurado estará sufriendo y muy dolorida por la maldad con la qué se está desenvolviendo Rocío Carrasco".

"La verdad a veces padece en silencio, pero perecerá y el tiempo reivindicará toda la verdad" ha apuntado, incapaz de entender el cambio de la hija de 'La más grande' respecto a toda su familia: "No entiendo que una persona sea de una manera en un tiempo y después de pronto sea lo contrario, pero lo contrario a muerte. Y no solamente conmigo, que somos familia lejana, pero de sus hijos, de sus hermanos... ¿También son mala gente? Es increíble lo que está pasando en esta familia".

Por ello, y a pesar de que el diestro admite que le gustaría arreglar las cosas con Rocío Carrasco porque siempre ha tratado de "mediar para que la gente no sufra", admite que lo ve "imposible".