Antena 3 fue la cadena más vista en el prime time del domingo, 9 de octubre, gracias al estreno de su nueva serie turca. El primer episodio de 'Secretos de familia' cautivó a 1.974.000 espectadores, lo que se traduce en un 21,6% de cuota de pantalla que le permitió liderar cómodamente su franja de emisión. 'Infiel' se disparó después hasta un 21,6% y 1.607.000 en la franja de late night.

La película 'Criminal' anotó un aceptable 10,6% de share y 1.401.000 en La 1 frente al nuevo mínimo en share de 'Pesadilla en El Paraíso'. El debate del reality bajó hasta un flojo 10,2% sin llegar al millón de espectadores (944.000).

Omar Sánchez está nominado con Gloria Camila está semana, pero la hija de Ortega Cano está siendo un gran apoyo para él, tanto que le ha apoyado cuando ha tenido un tremendo bajón al acordarse de Marina Ruiz.

"Se me está haciendo cuesta arriba, mucho", le afirma el canario a Gloria y es que no duda en decirle que quiere "a esa persona que la he descubierto aquí, quiero a Marina ya pero no puede ser ya". Pero tiene un dilema y es que quiere seguir en el concurso: "Quiero durar un mes aquí porque creo que puedo llegar a la final, pero quiero esté ella ahí". "Ella te va a esperar, voy a decir he llegado y encima tengo a Marina", le dice su compañera.

Marina Ruiz, desde el plató, ha reaccionado a las palabras de su chico: "Me alegro, no me gusta verle llorar, pero por todas las personas que dicen que esto era falso y una carpeta". Raquel Lozano se ha dado por aludida, como una de las personas que ha dicho eso sobre la pareja, aunque ahora piensa otra cosa: "Lo dije yo por parte de él, pero sinceramente estoy viendo que quizá sea real y ojalá sean felices".