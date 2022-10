Ana Rosa Quintana ha vuelto este lunes a su programa con una de las entrevistas más buscadas en el mundo de la prensa del corazón. José Ortega Cano se ha sentado en el plató del magacín matinal para responder a Rocío Carrasco y también para hablar sobre el estado en el que se encuentra su relación con Ana María Aldón. Pero además, ha finalizado su intervención con un surrealista mensaje que ha dado mucho que hablar en redes sociales.

Para sorpresa de la presentadora, el torero ha asegurado que desconoce cuál es la situación de su matrimonio: "Te prometo que no lo sé, estoy siendo sincero". "Ella no se comunica conmigo y yo no me comunico con ella. Hablamos poco", ha confesado a continuación.

"No me gustan las fiestas ni emborracharme", ha asegurado, dando pie a que Ana Rosa hiciera una puntualización: "Bueno, eso ya te gustó". "Quiero decir ahora, tengo derecho a que llegue un momento para no fumar ni beber, estar con mi familia a muerte e irme con el niño a hacer deporte o a lo que sea", ha defendido él.

Por otro lado, ha negado que haya iniciado conversaciones con abogados para separarse de Ana María, tal y como reveló hace unos días Paloma García Pelayo: "Eso no es cierto". "No he pensado en separarme, para mí lo más normal es que continuemos. Mi niño es un prodigio y se está enterando de cosas, me gustaría que no fuera así", ha declarado.

Con los pelos de punta con el mensaje que le manda Ortega Cano a Ana María.



Ana Rosa: “José, dile algo a tú mujer”



Y allá que va Ortega🤯🤦🏻‍♂️😓 pic.twitter.com/mwUaXeAUSM — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) 10 de octubre de 2022

Pero, sin duda, lo más sorprendente de la entrevista llegaba minutos más tarde. Después de confesar que apenas mantiene contacto con su todavía pareja, Ortega Cano se dirigía a la cámara para lanzarle un mensaje: "Te prometo una cosa. Todavía mi semen es de fuerza. ¡Vamos a por la niña!". Unas palabras que han generado todo tipo de reacciones en las redes sociales.