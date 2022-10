El esperadísimo regreso de Ana Rosa Quintana a televisión después de casi un año luchando contra el cáncer ha quedado 'eclipsado' por la polémica declaración de amor de José Ortega Cano a Ana María Aldón en directo. Ni corto ni perezoso el torero decidía enviar un mensaje a su mujer que, es indudable, se ha convertido en el tema del momento y pasará a la historia de la televisión por lo surrealista del momento: "Todavía mi semen es de fuerza. ¡Vamos a por la niña!" exclamaba, acompañando sus palabras de un gesto muy taurino.

Un comentario que ha desatado todo tipo de reacciones y se ha convertido en viral - protagonizando decenas de memes en redes sociales - y sobre el que hoy se han pronunciado en 'El programa de Ana Rosa' tanto la propia Ana Rosa como Joaquín Prat, que ha confesado que no entiende cómo "Ana María Aldón ha aguantado a Ortega Cano durante tantos años". "Lo que hizo ayer fue un 'sujétame el cubata que voy'" ha bromeado el presentador, sin dar crédito a lo sucedido en el plató 24 horas antes.

Ana Rosa, que siempre ha mantenido muy buena relación con el torero, ha intentado quitar hierro al tema, definiendo la declaración de amor como "muy sui generis". "Fue una gracieta muy taurina" ha comentado, asegurando que a ella no le molestó para nada que Ortega hiciese referencia a la calidad de sus fluidos en el día en el que ella volvía al trabajo 11 meses después.

Sin embargo, y a pesar de su cariño por el diestro, la presentadora no ha dudado en mandar un mensaje a Ana María Aldón para que tome una decisión sobre su matrimonio: "Hay que buscar la felicidad. Si no estás enamorada y no estás contenta, puerta" se ha dirigido a la andaluza, aconsejándole que se separe de Ortega Cano si ya no es feliz a su lado.

La disculpa de Ortega Cano

La entrevista de Ana Rosa Quintana a José Ortega Cano prometía ser uno de los platos fuertes del regreso de la presentadora a su programa después de 11 meses luchando contra el cáncer. Pero la realidad supera a las expectativas una vez más y la surrealista y polémica declaración de amor del torero a Ana María Aldón se ha convertido en el tema del momento: "Te prometo una cosa. Todavía mi semen es de fuerza. ¡Vamos a por la niña!" exclamaba el maestro, sin imaginar la cola que traerían sus palabras.

24 horas después, y consciente de la polvareda que ha levantado su mensaje a su mujer, Ortega Cano ha entonado el mea culpa y ha pedido disculpas públicamente por su comportamiento, al que ha intentado quitar hierro asegurando que "hay que tener sentido del humor". "Yo no soy persona de decir este tipo de cosas, pero bueno, estaba un poco nervioso y bueno, lo dije, pero sin mala fe por supuesto y pido disculpas a aquellos que no les haya gustado... lo siento" ha apuntado.

Sobre la reacción de Ana María a su declaración de amor, el torero ha confesado que por el momento la respuesta es "silencio" absoluto, pero ha aclarado que no se ha sentido ofendida ni molesta porque "en definitiva es una broma". "Pero vamos, ni lo tenía pensado ni una cosa parecida, pero bueno. Lo hecho está hecho pero pido disculpas" ha reiterado.

Además, Ortega ha querido responder a las durísimas declaraciones de Rocío Carrasco asegurando que tiene una "obsesión muy mala" con la virilidad y que la virilidad es respetar a las mujeres, no lo que hace él: "Yo siempre he respetado a todas las mujeres y para mí una mujer es un portento de vida y de todo. A mí no me pueden criticar nada sobre eso porque soy muy respetuoso y las admiro mucho" ha apuntado dolido.