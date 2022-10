Paz Padilla es una caja de sorpresas. La presentadora, cómica y actriz acudió al programa de Bertín Osborne en Canal Andalucía y dejó una buen ristra de anécdotas. Entre ellas, el exclusivo regalo que hizo hace años a uno de sus novios: "A mí me ponía blandita".

La confesión de Paz Padilla llegó con su hija Anna en el plató. Allí, mientras ellas relataban anécdotas de vacaciones, momentos ridículos y situaciones de los más surrealistas, la gaditana contó lo del regalo. "Tenía un novio que tocaba el piano, y a mí eso me ponía blandita. Entonces, lo que hice fue comprar un piano para casa, para que cuando viniese, lo tocara", relató Paz Padilla.

Por lo relatado por Paz Padilla no se trataba de un piano al uso, sino de un teclado eléctrico. Y esto se entiende porque la andaluza reconoce que cuando iban amigos a su casa a cenar, ponía a su hija Anna a fingir que tocaba: "Tenía una opción que, tocaras lo que tocaras, siempre sonaba bien. Y ponía a mi hija a tocar", confesó entre las carcajadas del público.

Además, en la entrevista madre e hija demostraron tener muchísima complicidad. Ambas se rieron juntas y contaron un buen puñado de anécdotas divertidas, como cuando Paz Padilla fingía estar borracha cuando su hija Anna estaba con sus amigos en casa. "Y eso que ella no bebe nunca", destacaba la hija.

También aseguraron que todos los años procuran hacer un viaje juntas. "Lo pasamos muy bien... o no. Yo sufro un poco. Ahora, con la edad, lo he entendido, pero tengo mucho sentido del ridículo, yo creo que por su culpa, y lo pasaba mal porque ella (por Paz Padilla) muchas veces se pone a hacerse la coja, se inventa personajes... a mí me da muchísima vergüenza", relató, mientras la madre asentía.