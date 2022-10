Rocío Carrasco y La fábrica de la tele han decidido denunciar por lo penal a Rosa Benito tras un polémico tuit de la colaboradora desacreditándolos. Jorge Javier Vázquez ha confirmado la doble demanda a la exmujer de Amador Mohedano en 'Sálvame'. En concreto, unas palabras en redes sociales de la tertuliana negando ciertas informaciones de 'En el nombre de Rocío' han marcado la decisión.

El motivo principal de la denuncia es el mensaje que compartió Benito asegurando que se habían falsificado ciertos documentos emitidos en la docuserie de Telecinco que demostraban que sí había cobrado por el concierto especial de Rocío Jurado: "A mí que lleve un papel sin firmas (y con mi fecha equivocada) me dice que las facturas son falsas. Quiero ver mi firma y la de Amador Mohedano. ¿El sello de empresa donde está? Según esta factura, cobré el año pasado, 16 de febrero 21, que es cuando empiezan con la 'docufake'. ¿A los 16 años me pago a mí? ¿Y no hay sello de empresa? ¡Qué raro!", expresó en el tuit.

Para confirmar la decisión, Rocío Carrasco ha llamado a 'Sálvame' durante la tarde del martes y ha mostrado su enfado: "Ya quisiera Rosa Benito tener la integridad moral del equipo del documental. Me acusa de hacer una factura falsa para presentar en un documental. Aviso a navegantes, voy a emprender acciones legales de forma penal en contra de Rosa porque me está acusando de falsear documentos".

La hija de la artista ha detallado las razones concretas de la demanda y ha advertido a Rosa: "Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Esta señora tiene el dedito suelto, antes la boca y ahora el dedito. Voy a ponerle una querella". "Rosa Benito no puede acusar a una cadena, una productora y a mí de falsificar un documento privado porque eso está tipificado en el Código Penal", ha puntualizado en la conexión.

Y ayer en el programa de Ana Rosa, Joaquín Prat tuvo sentada en la mesa a Benito. Sin embargo, el presentador no dudó ni un momento en decir las siguientes palabras: "Yo ya dije en su día que si Rocío CarrasCo dice lo que dice de Ortega, sabiendo que eso es constitutivo de una demanda es porque tiene las espaldas cubiertas".