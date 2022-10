Iker Casillas reventó las redes con un tuit que acabó borrando al poco tiempo de estar publicado. "Espero que me respeten: soy gay”, fue el mensaje que colgó en la red social, que recibió el comentario cómico de uno de sus ex compañeros de la Selección Española de Fútbol, Carles Puyol, que respondió con un “es el momento de contar lo nuestro, Iker".

El mensaje del ex portero llegó después de los rumores de su relación con Alejandra Onieva, hermana de Íñigo Onieva, ex pareja de Tamara Falcó. Las explicaciones de Casillas tardaron en llegar y eso generó que las redes continuaran hablando sobre ello y que luego las disculpas no fueran bien aceptadas. “Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB”. Por su parte, Puyol también tuvo que salir a dar la cara después de haberse hecho ampliamente popular su respuesta al futbolista. “Me he equivocado. Perdón por una broma torpe sin ninguna mala intención y absolutamente fuera de lugar. Entiendo que puede haber herido sensibilidades. Todo mi respeto y apoyo a la comunidad LGTBIQA+”, se pudo leer en su mensaje.

Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. 🙏 — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022

Me he equivocado. Perdón por una broma torpe sin ninguna mala intención y absolutamente fuera de lugar. Entiendo que puede haber herido sensibilidades. Todo mi respeto y apoyo a la comunidad LGTBIQA+ — Carles Puyol (@Carles5puyol) October 9, 2022

Aun así, ha habido un sector que ha decidido tomarse la situación con humor, como ha sido el caso de la cuenta oficial de Twitter del programa “Mapi”, en Televisión Española. La persona detrás de la cuenta, ampliamente conocida en Internet por generar polémica teniendo discusiones con otros Community Managers o metiéndose con otras personas de manera amistosa, ha vuelto a hacer uso del ingenio. En este caso, a los pocos minutos ya publicó un mensaje muy similar: “Espero que me respeten. Soy guay. #felizmapingo”.

Espero que me respeten. Soy guay. #felizmapingo — Mapi (@MapiTVE) October 9, 2022

Dudas sobre la cancelación de Mapi

Parece que RTVE ha decidido retirar este programa de su parrilla. El pasado jueves ya no se emitió el espacio par acceder espacio a Dúos increíbles, la nueva apuesta musical de la cadena pública. Ahora, un mensaje publicado en redes sociales por la propia 'Mapi' ha hecho saltar las alarmas. "Me dice mi madre que dentro de lo malo así la semana que viene tengo más tiempo para hacer los deberes". Un mensaje que ha hecho reaccionar a los fans del espacio: "vuelve a la tele". "Yo también ayudo lo que haga falta, pero que no nos dejen 7 días sin Mapi.