Crece la tensión entre José Ortega Cano y Rocío Carrasco. Este lunes ha sido el diestro, en su entrevista con Ana Rosa Quintana, quien ha acusado a la hija de Rocío Jurado de haber vertido sobre su persona "continuas infamias y descalificaciones, retorciendo la verdad hasta extremos inigualables" en su docuserie, 'En el nombre de Rocío'. "Una conducta llena de vileza y odio" que el viudo de 'La más grande' ha puesto en manos de sus abogados para que tomen acciones legales contra ella para "que sea la justicia la que ponga fin a tanta mentira".

Unas declaraciones que Rocío Carrasco ha visto en una sala en Mediaset - a pocos metros del plató de 'El programa de Ana Rosa' - que ha definido como "vergonzosas" y a las que ha reaccionado retando al torero a demandarla, porque sino será ella la que tome cartas en el asunto: "No sé si me va a denunciar. Ortega Cano, maestro, si no inicias tú el procedimiento, lo voy a iniciar yo. Si no inicia él un proceso para que pueda explicarme lo haré yo". "Presentando en el juzgado todo lo que tengo, incluso los manuscritos de mi madre. No voy a decir cuántos son para no darle pistas a su abogado. Él ha dicho que ha dado órdenes a sus abogados para que tomen medidas. Digo yo que cuando termine la serie documental ya tendrán bastante contenido" ha apuntado.

"Todo lo que ha dicho de infamias y de odio, yo no estoy diciendo infamias sobre él, porque nada de lo que digo es mentira. Todo se puede demostrar" ha dejado claro Rocío, asegurando que no es ella quien "experimenta ese sentimiento" sino el propio Ortega: "Odio son esas caras, esos levantamientos de mano, esos mandar a mamarlas, yo no tengo odio. Yo no lanzo infamias sobre nadie ni miento sobre nadie".

Además, la hija de Rocío Jurado también ha dado la réplica al torero después de que éste dijese que está influenciada por Fidel Albiac: "Cuando el señor Ortega Cano dice que estoy asesorada por mi marido, quiero explicar que estoy asesorada por un penalista, Javier Vasallo". "Y de esta, el que es mi marido, que te ha librado de muchas, esta no te la evita. Dice que está muy preocupado por mí. ¿Dónde estaba tu preocupación cuando sabías cómo estaba? Ahora estoy bien y no necesito ni tu preocupación ni la de nadie" ha zanjado.

Rocío Carrasco: "Ortega le decía a Rocío Jurado que no le iba a dar hijos porque tenía la edad de su madre"

Rocío Carrasco ha reaccionado en el plató de 'En el nombre de Rocío' al polémico mensaje de Ortega Cano a Ana María Aldón: "Mi semen todavía es de fuerza, vamos a por la niña", le ha dicho el torero a la diseñadora. "Me da vergüenza esto, tiene una obsesión por la virilidad", ha asegurado la hija de 'La más grande' desvelando los duros reproches que él le hacía a Rocío Jurado. "¿Tú te acuerdas cuando le hacías sufrir a mi madre y le decías que no te podía dar hijos porque tenia la edad de tu madre? Si te dicen que mandes un mensaje a tu mujer un y dices eso mejor cállate. Respeta a las mujeres. La virilidad no esta en el semen, esta en el respeto que se tiene a las mujeres".