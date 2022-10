El enfrentamiento entre Rocío Carrasco y Raquel Mosquera fue algo muy sonado y acaparó las portadas de la prensa del corazón y los espacios de Mediaset España. Casi todos los programas de Telecinco han dedicado más o menos tiempo a hablar del tema pero todos los colaboradores de los distintos formatos (desde El Programa de Ana Rosa hasta Sálvame pasando por Viva la Vida) han tenido algo que comentar sobre el tema del momento. Y es que no parece que esté siento fácil para Raquel Mosquera afrontar todas las acusaciones que le está haciendo Rocío Carrasco en el nuevo programa que ha estrenado Telecinco y en el que la hija de la Jurado habla de la herencia de su padre y de los problemas y enfrentamientos que tuvo con Mosquera.

El caso es que ahora la peluquera ha utilizado las redes sociales para quejarse, tal y como relataban esta misma tarde en Socialité. Allí es donde ha estallado. “Cuando no tienes ni profesión, no has trabajado nunca en tu vida, no sabes lo que es ir todos los días a trabajar, madrugar y sacrificarte en todos los sentidos, especialmente aún estando enferma como tú me dices a mi que estoy yo, por mis hijos, para que no les falte de nada y especialmente las cosas imprescindibles”, relató a través de su cuenta oficial.

Peor ahora la cosa parece que va a más, debido a la emisión del nuevo documental de Rocío Carrasco. En él, la hija de Rocío Jurado desenmascara a Mosquera y le da un ultimátum. Sin embargo, le da un consejo: "Ella lo que tiene que hacer es contar la verdad y no inventarse cosas de fallecidos. Tiene que contar su historia en Alemania, el por qué de sus padres se fueran a Alemania. Tiene que contar su historia y no la de los demás", indica Rociíto.

Pero durante la emisión del cuarto capítulo de la docuserie, Rocío Carrasco se dedicó a desgranar el testamento de su padre para desmontar las supuestas mentiras que Raquel Mosquera habría estado contando durante años. La hija de la Jurado explicó papel en mano que a la peluquera le correspondía un tercio e la herencia y el usufructo del piso en el que residía, por un total de 6 años.

Y hoy, por fin, Rocío Carrasco ha conseguido vender "El Administrador", la finca de sus padres. Llevaba en venta desde 2016 y estaba valorada en 2 millones de euros. Sin embargo, AlgoPasaTV ha confirmado que la hija de Rocío Jurado habría cobrado entre 600.000 y 800.000 euros.