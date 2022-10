Pesadilla en el Paraíso sigue avanzando a pesar de los malos datos de audiencia. Las rencillas entre los concursantes ya se están haciendo visibles, por lo que el formato intenta potenciarlas con el fin de atraer más espectadores.

Una de estas enemistades es la protagonizada por Steisy e Ismael. Ambos se llevaron muy bien cuando comenzó el concurso, parecían uña y carne. Sin embargo, a medida que fue transcurriendo el concurso, ambos se iban hablando cada vez peor, y todo se ha terminado de dinamitar hace unas horas.

Ismael, tras una mala noche, entraba en el salón y les gritaba a sus compañeros: "No he dormido en toda la puta noche y nadie en la puta vida me humilla más en este programa", clamaba. Steisy cortaba rápido estas palabras, y todavía más alto coreaba que "se acabó la tontería, a mi nadie me habla como a los perros y si no te gusta te vas a tomar por culo a tu puta casa", zanjaba. Los gritos inundaron la sala en uno de los momentos más icónicos de lo que va de año en la televisión.

La reacción en plató de Marina Ruiz al abrazo de Omar Sánchez con Gloria Camila:¿nueva pareja?

Omar Sánchez está nominado con Gloria Camila está semana, pero la hija de Ortega Cano está siendo un gran apoyo para él, tanto que le ha apoyado cuando ha tenido un tremendo bajón al acordarse de Marina Ruiz.

"Se me está haciendo cuesta arriba, mucho", le afirma el canario a Gloria y es que no duda en decirle que quiere "a esa persona que la he descubierto aquí, quiero a Marina ya pero no puede ser ya". Pero tiene un dilema y es que quiere seguir en el concurso: "Quiero durar un mes aquí porque creo que puedo llegar a la final, pero quiero esté ella ahí". "Ella te va a esperar, voy a decir he llegado y encima tengo a Marina", le dice su compañera.

Marina Ruiz, desde el plató, ha reaccionado a las palabras de su chico: "Me alegro, no me gusta verle llorar, pero por todas las personas que dicen que esto era falso y una carpeta". Raquel Lozano se ha dado por aludida, como una de las personas que ha dicho eso sobre la pareja, aunque ahora piensa otra cosa: "Lo dije yo por parte de él, pero sinceramente estoy viendo que quizá sea real y ojalá sean felices".