"Tamara se encuentra estupendamente y va muy bien, gracias. Estamos muy tranquilos en casa. Yo, mientras están tranquilos mis hijos, y Tamara está tranquila, yo estoy tranquila" aseguraba Isabel Preysler el pasado lunes cuando acudía al Teatro Real junto con Mario Vargas Llosa, que recibía el premio 'Madrileño del año'. Con la educación que la caracteriza, confesando que su hija "ha llevado muy bien" esta complicada situación, la Socialité relativizaba sobre todo lo que había pasado en la vida de Tamara Falcó estas últimas semanas.

A pesar de los rumores que apuntan a que nunca le gustó Íñigo, la filipina confiesa que no está contenta de que todo haya terminado: "No podría decir un alivio. Lo que sí es un alivio es que ella esté tranquila y bien, eso es un alivio". "Yo lo he llevado bien. Mientras vea a mis hijos bien, yo estoy bien" aseguraba.

Ahora, le hemos preguntado al joven empresario que le han parecido las declaraciones -tan esperadas- que tanto Isabel como Mario han hecho sobre su ruptura sentimental con Tamara y sobre la actitud que ha tenido en las últimas semanas. Discreto y con semblante serio, Íñigo ha preferido guardar silencio y no desvelar si ha podido hablar con su exnovia para saber cómo se encuentra.

Se calla también ante las palabras de cariño que su exsuegra tuvo hacia él. Ante la pregunta de si tiene intención de reconquistar a la Marquesa de Griñón, el empresario sigue mostrando seriedad. Estas imágenes demuestran que, poco a poco, Íñigo ha podido retomar su vida con normalidad después de haber estado desaparecido durante dos semanas desde que saltase la polémica.