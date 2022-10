Desde que se hizo pública la noticia de la relación sentimental entre Olga Moreno y su representante, Agustín Etienne, muchos han sido los rumores de 'ruptura' entre Rocío Flores y los dos tortolitos. Aunque hemos hablado con la joven en multitud de ocasiones desde entonces, nunca nos ha confesado qué le parece este nuevo noviazgo y sobre todo, si sabía de este amor antes de que se hiciera público por una revista.

La hija de Antonio David Flores se ha mantenido al margen, guardando silencio y asegurando que es un tema que no le compete... su padre ha tenido la misma actitud. Simplemente nos confesaba hace unas semanas que se alegraba por la nueva ilusión de su exmujer, pero no quería entrar en detalles.

Por primera vez, Rocío Flores ha hablado más que en otras ocasiones y aunque sus palabras no son claras, deja a entrever un profundo malestar por cómo Olga ha vuelto a actuar: a sus espaldas. La joven nos ha confesado que prefiere no hablar de su ruptura profesional con su mánager, Agustín Etienne, a causa de su romance con la ganadora de 'Supervivientes 2021': "no voy a contestar a nada, de momento esta es mi postura".

Y es que como decimos sus palabras reflejan malestar y, además, que aunque ahora no quiera hablar, lo hará próximamente ya que asegura que 'de momento' no va a contestar a nada... lo que nos lleva a pensar que quizás realice alguna intervención en televisión o de una entrevista a alguna revista para hablar de todo.

Por otro lado, la hija de Rocío Carrasco reconoce que las palabras de Ortega Cano, el otro día en 'El programa de Ana Rosa', le sorprendieron mucho: "no me las esperaba, no quiero entrar en polémicas, le deseo todo lo mejor, él lo sabe". Con respecto a las nuevas declaraciones de su madre, la joven se mantiene igual que el primer día: "gracia no me hace ninguna, no voy a contestar".