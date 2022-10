Compaginando a la perfección su vida familiar en París - donde Sergio Ramos y ella residen desde hace algo más de un año - con sus compromisos profesionales en España, Pilar Rubio continúa con la promoción de su último proyecto, el reality 'Discovering Canary Island'. Y después de arrasar en el Festival de Cine de San Sebastián, la presentadora ha visitado 'La Resistencia' y, como no podía ser de otra manera, ha respondido sin medias tintas a las dos preguntas más famosas del programa de David Broncano: ¿Cuánto dinero tienes en el banco? y, ¿con qué frecuencia mantienes relaciones sexuales?.

"En el banco tengo 52.000 euros" ha confesado con soltura Pilar, evitando revelar con una sonrisa y un "estoy hablando de la cuenta corriente, que es la que vi" el total de su patrimonio. Sin embargo, si con una respuesta nos ha dejado sin palabras - también al propio presentador de 'La Resistencia', que no daba crédito - ha sido con su intensa vida sexual: "Lo hacemos todos los días, menos cuando estoy en Madrid. Hoy, por tu culpa, no puedo", ha revelado. "Es que es vida. A las 21.30 he metido a mis hijos en la cama... y para mí es parte de mi entrenamiento. Se pierden calorías. Para tener cuatro hijos tienes que practicar mucho" ha añadido con una inmensa sonrisa, consciente de que su sinceridad ha dejado a más de uno impactado.

Tras esta confesión tan picante de Pilar sobre su intensa vida sexual, Sergio Ramos ha reaparecido en la Plaza de Toros de Las Ventas, donde asistió acompañado por otros futbolistas como Keylor Navas, Lucas Vázquez, Nacho Fernández o Dani Ceballos, aprovechando un descanso con el París St. Germain para ver la faena de Alejandro Talavante, Roca Rey y Francisco de Manuel.

Después de una tarde de lo más entretenida, el sevillano abandonaba la plaza en medio de una marabunta de fans y de curiosos que apenas le dejaban avanzar. Y, como era de esperar, ha evitado pronunciarse sobre las comentadísimas declaraciones de Pilar, dejando en el aire qué hay de cierto en su envidiada vida íntima.