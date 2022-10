Llevaba varios días en la cuerda floja, muy tocada anímicamente y pidiendo a sus seguidores que no la apoyasen en su nominación frente a Omar Sánchez; y la audiencia le ha hecho caso, convirtiendo a Gloria Camila en la última expulsada de 'Pesadilla en el Paraíso' con un 62% de los votos.

Una vez terminada la aventura, la hija de José Ortega Cano - que ha confesado que tenía la intuición de que "las cosas fuera no estaban bien" - se ha enfrentado a un pequeño adelanto de lo sucedido entre su padre y Ana María Aldón durante las últimas semanas.

Así, aparte de ver al torero estallando ante las cámaras e incluso levantando la mano a los reporteros por sus preguntas sobre los rumores de divorcio, Gloria ha podido ver a su 'papi' aludiendo a su 'semen de fuerza' para pedirle a la andaluza que fuesen a por la niña. Además, ha escuchado a la diseñadora explicar que aunque conviven bajo el mismo techo y hay cordialidad entre ellos porque tienen un hijo maravilloso, no tienen relación de pareja.

Declaraciones que han dejado impactada a Gloria Camila, que ante tal avalancha de información admitía que no sabía ni qué pensar: "¿No están juntos o sí? Me he perdido, te lo juro" preguntaba a Lara Álvarez. Al confirmarle la presentadora que aunque viven juntos hacen vidas por separado, la hija de Rocío Jurado, muy seria y aguantando el tipo a duras penas, ha asegurado que no va a pronunciarse sobre este delicado asunto. "Voy a esperar a llegar" ha indicado.

Una compostura que ha sido incapaz de mantener al contar cómo ha visto a Ortega Cano en las imágenes que le han puesto, estallando en lágrimas antes de dar la cara una vez más por el torero: "Cuando he visto a mi padre, evidentemente me duele verle así. Le amo muchísimo, es un tío que se viste por los pies, sabía que algo estaba pasando fuera y las sensaciones pues muchas veces acertamos y mira, llegados a este punto... Entré para desviarme de la realidad pero teniendo esto fuera me tengo que ir fuera. Es verdad que mis compañeros saben que yo... llevo dos semanas fatal, psicológicamente estaba súper baja de ánimo y pedí por favor que nadie me salvase, que si me tenía que ir yo me iba porque tenía muchas cosas fuera y no podía aportar más en la granja* Mi padre es el mejor, yo tengo mucha papitis y me voy bien y con ganas de llegar y ver todo" ha asegurado.

Un llanto que se ha convertido en risa nerviosa al escuchar a su padre declarándose en 'El programa de Ana Rosa' a Ana María Aldón al grito de "mi semen es de fuerza, ¡vamos a por la niña!". "Mi padre es así" ha apuntado, quitando hierro a la que se ha convertido en una de las frases más virales de los últimos tiempos.