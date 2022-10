Tamara Falcó ha estado en el foco mediático durante todas estas semanas tras su ruptura sentimental con Íñigo Onieva tan solo dos días después de anunciar su compromiso matrimonial con el empresario. Muchos han sido los movimientos que ha habido en la vida de la Marquesa de Griñón, peor lo cierto es que el más sonado fue que dejara el piso en el que vivía con él y se fuera con su madre.

Isabel Preysler la ha acogido en su hogar y se ha volcado con su hijo en los peores momentos de su vida... allí, la influencer ha recibido visitas de todos sus seres queridos y familiares, que no le han dejado sola ni un solo día. Ahora, parece que Tamara retoma su vida poco a poco, pero lo cierto es que nos ha llamado especialmente la atención una de las visitas que ha recibido en los últimos días.

Una 'modista' acudía a la casa de Isabel Preysler para reunirse con Tamara... pero no lo tiene nada fácil. La señora llama al telefonillo y el personal de la Socialité le pregunta quién es, ella se identifica y espera unos minutos hasta que, suponemos, la Marquesa da el visto bueno y le hace pasar al interior de la casa.

Todavía desconocemos cuál es el próximo evento para el que Tamara necesita la ayuda de su modista de confianza, pero lo cierto es que después de las declaraciones que hizo su exnovio, Íñigo, el pasado fin de semana, parece que ya se está preparando para salir de su encierro y mostrar su versión mejor.

Íñigo Onieva reaparece tras la infidelidad a Tamara Falcó

Después de 16 días de silencio, Íñigo Onieva ha reaparecido. El que fuera pareja y prometido de Tamara Falcó hasta que se filtrara un vídeo en el que le era infiel con otra mujer, se encontraba escondido de los medios hasta el día de hoy, en el que ha convocado a algunos medios para dar explicaciones pero sin responder a preguntas.

El empresario ha dado un discurso en el que ha vuelto a pedir perdón a la hija de Isabel Preysler por su mentiras y ha pedido ante las cámaras que se termine el acoso mediático a su familia.

"Quiero pedir respeto para mi familia, a los que estoy agradecido. Siento que estén pagando las consecuencias de todo esto. Siento este acoso que están sufriendo. Pido perdón de nuevo a Tamara, me tiene destrozado, me arrepiento. Si ya es duro haberla perdido, esta repercusión lo complica mucho más", ha comenzado diciendo.

Onieva ha puntualizado también diferentes informaciones falsas que han circulado en algunos medios en los últimos días en los que ha permanecido en silencio: "No he ido a ninguna fiesta, no tengo ganas de nada, no tengo nada que celebrar. Sin el apoyo de mis amigos y mis socios no había podría haber llevado esta situación".

Para finalizar, Íñigo Onieva ha reclamado dejar de ser el centro de la polémica en todos los medios: "Lo único que quiero es que esto acabe de la mejor manera posible. Ruego encarecidamente respeto. No somos villanos ni héroes".