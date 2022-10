El Hormiguero es un programa con historia en la televisión española. Pablo Motos es casi la única pieza estable desde sus inicios, ya que, en todos los años que lleva emitiéndose, los colaboradores han ido cambiando. Una de las últimas incorporaciones ha sido el humorista Miguel Lago. El ahora colaborador del programa de Antena 3 abandonó en marzo el programa de Cuatro “Todo es Mentira”, dirigido por Risto Mejide, y comenzó su nueva etapa al lado de las hormigas.

Sin embargo, el humorista ha dado una noticia sorprendente estos últimos días. Lo anunciaba a través de sus redes sociales y un par de días después de que se celebrara el Día de la Salud Mental. “Hace 8 meses fui diagnosticado con un “trastorno ansioso depresivo”. 8 meses con ansiolíticos, terapia psicológica y antidepresivos. Una caída a un pozo y con ayuda la salida. Ayer tomé la última pastilla y hoy me han dado el alta. Un episodio difícil de mi vida que se cierra. Esto lo digo únicamente con el fin de visibilizarlo, ya que tanto se habla de la salud mental pues mira por donde he padecido una enfermedad. Y ahora puedo decir en primera persona que se sale. Con ayuda se sale. Pedid ayuda siempre. No denota debilidad si no inteligencia”.

Lago se suma a la lista de figuras públicas en España que han decidido dar un paso hablando de salud mental, con el objetivo de demostrar a las personas que pasan por una situación similar que no están solos. Es el caso, por ejemplo, del periodista Ángel Martín, que lanzó su libro “Por si las voces vuelven” después de estar años alejado de las cámaras -cuando “Se lo que hicisteis dejó de emitirse”.

A raíz de un ingreso de dos semanas en el ala psiquiátrica de un hospital, Martín construyó su relato, que luego se convirtió en un podcast en el que charla con otros famosos de cualquier índole sobre sus experiencias. Una de sus últimas conversaciones ha sido con la cantante española Lola Índigo. “todo empezó el día que @angelmartin_nc le ganó a pikachu y mañana sale nuestra charla en su podcast “Por si las voces vuelven” gracias, amigo”, publicó la artista en su Twitter, haciendo alusión al mensaje que le mandó al periodista el día que compró su libro.