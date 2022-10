First Dates cuenta con un elemento esencial para enganchar a la audiencia temporada tras temporada y ser una fuente inagotable de contenido: el amor. Si bien no siempre surge la llama entre los que se presentan en las citas a ciegas, a menudo salta la sorpresa y resulta que, de repente, dos personas que estaban hechas la una para la otra acaban encontrándose en el restaurante del amor.

Carlos Sobera, presentador del programa desde sus inicios, ha sido testigo de incontables encuentros que no siempre han salido bien. Por su restaurante del amor han pasado auténticos personajes con aficiones, gustos y preferencias de lo más variadas, que han causado una verdadera sorpresa en sus acompañantes durante la cita. A riesgo de que no siempre salga bien, muchos prefieren mostrarse tal y como son a vender una imagen de ellos mismos que no corresponde a la realidad.

Xacobo, bailarín de bailes tradicionales profesional, vive en un pueblo pequeño de Galicia que intenta dar a conocer en redes sociales. El gallego ha recibido a su cita bailando una muñeira de las Tanxungueiras, grupo candidato el año pasado a representar a España en Eurovisión. Brian se ha sorprendido, ya que le apasiona el festival y, de hecho, presentó una canción para la edición de Bielorrusia, en la que incluso participó en el casting.

La cita ha ido desde el primer momento como la seda. Sin embargo, a la hora de comer, ambos han vivido un momento muy cómico a costa de una confusión. Xacobo le pedía a Brian una patata de su plato, aunque no estuvieran muy seguros de que de verdad lo fueran. “Esta creo que no es patata”, comentó Brian. Xacobo le contestó con duda: “No sé, pero por el color, o es nabo…”. Brian comenzó a reírse: “Iba a decir que no se si el nabo está duro”. “Depende del momento”, contestaba Xacobo con la risa contagiada. “No sé, esque nunca he comido nabo, entonces…”, continuó diciendo Brian.

Fuera de cámaras, Brian ha explicado la situación: “mi nabo estaba muy duro y se lo ha tenido que comer él”. “El subconsciente juega malas pasadas”, añadió también aparte Xacobo.