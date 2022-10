Uno de los factores decisivos de La Ruleta de la Suerte es, precisamente, la suerte. Los concursantes participan para llevarse una pequeña parte del bote en cada panel intentando adivinar el máximo de letras posibles pero, sobre todo, intentando acertar cada palabra de la frase que en ese momento aparece en el panel. Es lo que ha ocurrido con Aitor, que competía contra Moni y Natalia en hacerse con el panel contrarreloj. En una frase bajo la temática “Popeye el Marino”, las letras parecían atragantarse. Moni fue la que finalmente consiguió acabar con la mala racha gracias a la “o de Oviedo” y, después de resolver casi todo el panel, fue Aitor quien supo resolverlo.

Jorge Fernández no podía dar crédito a lo que acababa de pasar, ya que el mismo concursante no había acertado ni una sola letra. “Esto no es justo porque no has dado ni una. No has aportado nada”, le decía el presentador.

La ruleta de la suerte ha conseguido convertirse en uno de los programas más longevos de la historia de la televisión en España. No en vano lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público. Tanto que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de la competencia tan fuerte como el Ya es Mediodía de Sonsoles Ónega.

Durante el confinamiento Antena 3 no pudo emitir capítulos nuevos de La Ruleta de la Suerte. A pesar de que se graban con mucha antelación (de hecho se producen varios programas al día para amortizar el esfuerzo) el archivo no era infinito y Atresmedia tuvo que empezar a repetir programas ya emitidos. No en vano hay que tener en cuenta que este tipo de programas exigen mover a mucha gente (entre técnicos, guionistas, público, trabajadores y concursantes), y eso hace que sea imposible hacerlo si se quieren respetar las medidas de aislamiento impuestas por el decreto del estado de alarma impulsado para luchar contra la propagación del coronavirus.

Es por eso que Antena 3 rescató en su web algunos de los mejores momentos de los últimos años de La Ruleta de la Suerte. Entre ellos uno que puso contra las cuerdas a tres concursantes. Preguntaban por una canción de Siniestro total y tenían ya casi todo el panel resuelto, sólo faltaba una letra. Decía algo así como "tengo, tengo, tengo, tengo y tú no tienes nada". Sin embargo los concursantes decían una y otra vez sólo tres veces "tengo" por lo que el panel no se daba por válidos.