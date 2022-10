Chelo García Cortés está teniendo una de las tardes más complicadas en 'Sálvame Diario' y es que, sin esperarlo, se ha derrumbado en directo tras tener un rifirrafe con su amiga, María Patiño. Lejos de ser ese el motivo por el que la periodista se ha puesto a llorar en directo, parecer que no está pasando por un buen momento su vida personal... ¿qué ocurre exactamente?

Tras estar un poco baja esta tarde en 'Sálvame', dirección le ha pedido a la colaboradora que le hiciera una mini-entrevista a Carmen Alcayde sobre su separación... ha sido entonces cuando ha chocado con la presentadora porque no le dejaba formular las preguntas que quería debido a sus interrupciones (motivadas por las órdenes que le llegaban por el famoso pinganillo).

Después de este rifirrafe, María se ha mostrado un poco incómoda por la manera en la que su amiga le ha recriminado que le estaba interrumpiendo y, reflexionando sobre lo que había ocurrido, Chelo ha explotado. La presentadora decía que entendía que tenía una mala tarde y ha sido cuando la otra en cuestión se ha levantado del sillón y le ha dicho que no quería que expusiera públicamente lo que le ha comentado en privado.

Gema López entraba en acción y le explicaba a su amiga que en ningún momento María se refería a su situación personal (que al parecer solo saben ellas), sino a un dolor de rodilla que tenía desde el empiece de 'Sálvame'. Después de una publicidad, Chelo se ha mostrado muy emocionada por la reacción que ha tenido con la presentadora y ha confesado: "He pagado contigo lo que no tenía que pagar, discúlpame, si no te lo digo públicamente me siento mal. Hoy estoy tonta y llorona"... pero, ¿qué es lo que le ocurre a la periodista?