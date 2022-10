La fama tiene muchas cosas buenas, pero también puede traer consecuencias nefastas para las personas. Muchos famosos con reconocida fama han terminado destrozados, y eso no es de recibo, por mucho que exista gente que piensa que lo merecen.

Amaia Montero, esa cantante que nos ha hecho vibrar con sus canciones y con su música, está completamente desaparecida, aunque no del todo porque en sus redes sociales suele subir contenido casi a diario, pero sí a nivel profesional. La artista no tiene conciertos a la vista y parece que por el momento su carrera continúa en standby...

Muy bohemia en su perfil de Instagram, la artista acostumbra a sus seguidores a subir reflexiones que hace en su día a día, pero no informa de cómo está y cuáles son sus planes de futuro a corto plazo, lo que tiene preocupados a sus fans. La cantante llevaba 17 semanas o, lo que es lo mismo, 119 días sin subir nada. Además, en uno de sus últimos post se observa una fotografía a con el siguiente mensaje 'SAVE ME', lo que hacía desatar las alarmas y preocupaba a sus seguidores. Y es que ya sabemos que la artista ha tenido momentos muy complicados en los que ha tenido que abandonar su carrera profesional por no encontrarse al cien por cien.

De hecho, la cantante ha colgado hoy un a foto en su cuenta de Instagram que ha hecho saltar todas las alarmas: "Dios mío, pero qué le ha pasado", rezaba una seguidora en los comentarios de una imagen que escribía las siguientes palabras: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de qué me sirve la vida".