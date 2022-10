Amaia Montero colgaba este viernes dos imágenes iguales en su red social de Instagram que impactaban a todos sus seguidores. Una de ellas lleva consigo un mensaje que desataba las alarmas sobre el estado en el que se encontraría la artista. La frase, tan sorprendente como enigmática, reflejaba que Amaia no está pasando por su mejor momento: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?".